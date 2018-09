Ex finalista a Miss Universo nel 2012, siciliana e bellissima. Mara Fasone è la nuova tronista della stagione 2018-2019 ''Uomini e Donne''. Nella puntata andata in onda giovedì 13 settembre, la 26enne, originaria di Palermo, dopo il consueto video di presentazione, ha fatto il suo ingresso in studio visibilmente emozionata, salutando tutti e ammettendo una simpatia pregressa per Luigi Mastroianni, l'ex corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella che quest'anno siederà accanto a Mara Fasone nelle vesti di tronista. La nuova tronista, come accadde per Rosa Perrotta, è stata subito travolta nel ciclone mediatico. Nel video di presentazione la Fasone ha raccontato la sua difficile infanzia caratterizzata da tanti sacrifici e rinunce, sottolineando le condizioni in cui viveva in casa. Ha dichiarato di aver sofferto molto le difficoltà economiche della sua famiglia, costretta a sopravvivere in condizioni molto difficili, in sei in 65 metri quadri, e dell'impossibilità, alcune volte, di andare a letto senza mangiare. (Continua a leggere dopo la foto)



Per un lungo periodo il padre ha fatto il magazziniere, mentre la madre puliva le stanze degli hotel, in seguito la famiglia, che per anni ha vissuto in Germania, è tornata in Italia e ha continuato a vivere in una situazione economica tutt’altro che semplice. Mara si è dovuta occupare delle sue tre sorelle minori, sostituendosi ai suoi genitori, costretti a lavorare giorno e notte. La giovane siciliana ha affermato commossa di sentirsi sola, sentendosi l'unico punto di riferimento e di sostegno per se stessa.

Adesso, però, la giovane è stata presa di mira e criticata. Molti hanno messo in dubbio la versione dei fatti della nuova tronista a causa di una foto che proviene dal suo passato. Il web si è scatenato accusando la giovane di essere ricorsa a troppi interventi chirurgici che le hanno modificato i lineamenti. Interventi che, come tutti sanno, non posso essere sostenuti economicamente da una persona che ha problemi. E, in effetti, guardando la foto pubblicata sul web durante la messa in onda di ''Uomini e Donne'' - che ritrae una giovanissima Mara - la differenza è notevole.

La tronista non era brutta, per carità, ma rispetto a quella che tutti i telespettatori hanno visto scendere le famose scale di ''Uomini e Donne'' non c'è proprio paragone. A rispondere alle critiche di chi l'accusa di essersi rifatta troppo ci ha pensato la cugina di Mara, che su Instagram ha specificato che l'unico intervento eseguito è stato una rinoplastica mentre, tutto il resto, "fa parte di madre natura".

