Lo scorso giugno Stefano De Martino parlava così di Belen Rodriguez: "Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?". Dalle pagine di Diva e donna, dunque, solo qualche mese fa allontanava ancora una volta la possibilità di tornare insieme a Belen Rodriguez, malgrado i fan ci sperino sempre. Del resto, il ballerino del talent-show non ha più intenzione di sposarsi: "Sicuramente la prossima volta se mi sposerò, se mai dovessi farlo e non credo, lo farò dopo 20 anni di relazione, alla fine di un percorso di vita […] All'amore eterno non credo; credo che l’amore duri poco, purtroppo, che quello vero sia solo quello tra genitori e figli perché un genitore ama i figli in maniera imprescindibile e quello per me è l’amore con la 'a' maiuscola. L'amore tra un uomo e una donna è fatto di troppe cose che sono volubili: la passione c’è all'inizio e poi passa, la sopportazione c'è all'inizio e poi passa, lo stesso per il desiderio e la fedeltà. L’amore è bellissimo, ma non è eterno". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma adesso, giustamente, i seguaci della coppia tornano a sperarci con una certa insistenza. Sì, perché Belen e Stefano sono più affiatati che mai. Solo qualche giorno fa, infatti, la coppia si è mostrata sui social network. Tutto merito di Santiago e il suo primo giorno di scuola: scatti documentati sui social, milioni di like ricevuti e tanta felicità per la coppia che aveva fatto sognare i tanti fan. Tra Stefano e Belen, dopo la rottura, le cose non sono andate per il verso migliore. Oggi, però, quei litigi sembrano acqua passata... (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram No crezcas más• 🌈🌈🌈 #tu #l’essenziale Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Set 4, 2018 at 1:55 PDT

Nell'ultimo numero del settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 12 settembre, nuovi scatti di Stefano e Belen insieme. Al parco, sorridenti, insieme, seduti sulla stessa panchina. Anche in questo caso, però, il merito è solo ed esclusivamente di Santiago De Martino: il bambino, nato proprio dalla relazione tra la showgirl e il ballerino, è il collante che tiene uniti l'argentina e il partenopeo. La voglia di farlo stare bene e di farlo crescere con accanto una madre e un padre che si vogliono bene sta infatti avendo la meglio su tutto. (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Without look - easy 😉 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Set 10, 2018 at 3:09 PDT

Intanto il fidanzato di Belen, il pilota Andrea Iannone sembra aver fatto buoni investimenti nel campo della ristorazione: "Il sushi bar e il ristorante – svela 'Chi' nelle 'Chicche di gossip' – sono un successo, tanto che il pilota è alla ricerca di personale all’altezza per aprire altri locali". Mentre Stefano De Martino è ufficialmente single con il perenne dubbio 'Gilda Ambrosio'...

