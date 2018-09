Diletta Leotta è un nome diventato celebre, all'interno dello show-business, negli ultimi anni. Tutto grazie alla conduzione di programmi sportivi sull'emittente satellitare Sky. Le sue curve mozzafiato sono diventate motivo di discussione tra i maschietti che popolano i social network: le foto di Leotta, infatti, sono sempre prese di mira con commenti al limite del consono. Certo, Diletta è diventata celebre anche a causa di un brutto episodio accadutole ormai due anni fa: il suo account iCloud fu violato e tutte le foto, alcune private e molto intime, della sexy-giornalista finirono in pubblica piazza. Ma oggi per Diletta quell'episodio è dimenticato anche perché dinnanzi a lei c'è un nuovo anno tutto da scoprire: oltre a esser diventata la donna immagine di Dazn - il nuovo canale via web che trasmette le partite di Serie A -, Diletta è pronta a condurre la finalissima di Miss Italia 2018. (Continua a leggere dopo la foto)

In diretta su La7 lunedì 17 settembre, Diletta sarà affiancata da Francesco Facchinetti mentre alla giuria ci saranno Solenghi e Lopez, oltre a Filippo Magnini e Andrea Iannone. Sarà la prima edizione nel ricordo di Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore tv che ha legato il suo nome proprio alla kermesse di bellezza: non solo perché ne è stato più volte presentatore ma anche perché ha sposato proprio un'ex Miss Italia, ovvero Carlotta Mantovan. Ma dicevamo di Diletta Leotta. Forse non tutti sanno che lei, la bionda siciliana, nel 2009 tentò la scalata al successo proprio partecipando al concorso di bellezza... (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio così, in una lunga intervista concessa al settimanale 'Oggi', la prossima presentatrice di Miss Italia 2018 rivela come nove anni fa fosse dalla parte opposta. "Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione importante per farmi notare e dare inizio al mio percorso nel mondo del giornalismo e dello spettacolo". E ricorda: "La prova consisteva in una breve sfilata, accompagnata da un tappeto musicale, che avrebbe dovuto trasformarsi, nel finale, in un piccolo balletto… Non credo proprio di essere portata per la danza. All'epoca la cosa mi metteva alquanto in imbarazzo". Così Diletta puntò su un'altra carta: "Speravo che, recitando una poesia, mi avrebbero fatto comunque i complimenti. Le dico solo che davanti ai giudici mi misi a declamare in inglese un testo di Emily Dickinson. Diciamo che era uno strano inglese declinato alla siciliana". Poi l'amara scoperta. (Continua a leggere dopo la foto)



"I giudici erano attoniti, immagino che dopo si fecero delle grasse risate. - racconta ancora Diletta Leotta - Sta di fatto che qualche ora dopo, quando ci chiamarono per dirci chi era passata e chi no, il mio numero, il 16, non venne pronunciato". Intanto, però, spuntano anche le foto di quel periodo relative a Diletta. La sexy giornalista che provava la scalata a Miss Italia 2009? Ecco com'era: a pubblicare gli scatti è il settimanale di gossip Diva e donna che propone in copertina una giovanissima Diletta in costume intero giallo e chioma bionda.

