Beccati! Il tenorino de Il Volo ha una nuova fidanzata: ‘lei’, bellissima e vip

Il Volo, è sbocciato un nuovo amore. Lo sostiene il settimanale Chi che, nel nuovo numero in edicola, pubblica anche le foto di uno dei tenorini in dolce compagnia. Vip, per giunta. Il trio ha vinto l'edizione 2015 del Festival di Sanremo con la canzone "Grande amore" ed è conosciuto e apprezzato anche oltreoceano grazie a tour mondiali che hanno fatto arrivare la loro fama ovunque, portando anche vanto all'Italia che aveva un po' perso questa tradizione canora. A voler essere precisi era stata Antonella Clerici a lanciare Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Erano dei bimbi all'epoca praticamente, ma ora sono cresciuti e oltre ai successi, inevitabilmente tiene banco anche la loro vita sentimentale. Sul fronte cronaca rosa si è spesso parlato di Gianluca, il sex symbol del gruppo che di recente si è dichiarato single ma in passato è stato più volte sorpreso dai paparazzi. Ricordiamo una delle ultime volte, che risale a marzo scorso, quando il cantante abruzzese è stato pizzicato con una bella moretta. (Continua dopo la foto)



Qualche tempo prima sempre a Ginoble era stato affibbiato un flirt con Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Fotografati insieme a cena, a Milano Marittima, il gossip si è scatenato all'istante. Ma poi è arrivata la smentita: solo una cena fra amici, aveva sottolineato lei spegnendo di fatto ogni rumor. Questa volta, invece, è stato Piero a finire nel radar dei paparazzi. Barone avrebbe una nuova fidanzata, stando a quanto rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini. E non è un volto nuovo, una ragazza qualunque, la conosciamo benissimo.

Secondo queste indiscrezioni di Chi, la nuova fidanzata del cantante de Il Volo è Valentina, la bellissima figlia di Massimiliano Allegri. Ci sono anche le foto a 'provare' questa relazione: l'allenatore, la figlia Valentina e Piero sono infatti stati pizzicati recentemente insieme durante un pranzo a Milano. E c'è pure Ambra Angiolini, l'attuale compagna di mister Allegri, con la figlia Jolanda. Insomma, sembra proprio una 'riunione di famiglia'.

E infatti pare che Piero Barone, che finora era riuscito a mantenere segreto il suo amore, sia stato presentato ufficialmente da Valentina alla famiglia. La figlia di Massimiliano Allegri, infatti, pare abbia scelto proprio il pranzo domenicale per presentare al mister e ad Ambr quello che il giornale di Signorini definisce come “Il suo nuovo fidanzato”. Sarà piaciuto all'allenatore della Juventus? Il settimanale documenta anche una stretta di mano tra Piero e Allegri, entrambi vestiti casual...

