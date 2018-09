“Cara…”. Lady Diana e ‘lui’? La corrispondenza privatissima fa tremare il palazzo

Ventisei anni fa finiva la tormentata relazione tra Diana Spencer e Carlo D'Inghilterra. La favola principesca dei futuri regnanti della Gran Bretagna si è invece tramutata in una storia fatta di tradimenti, scandali e ripicche. Dopo la tragica morte della principessa del popolo - avvenuta il 31 agosto del 1997 a Parigi - Carlo d'Inghilterra ha avuto la strada spianata per convolare a nozze con la donna che ha sempre amato, ovvero Camilla Parker Bowles. Ma cosa pensava la famiglia reale dei continui tradimenti di Carlo? A rivelarlo sono le missive intercorse tra la Lady Diana e il suocero, Principe Filippo, duca di Edimburgo. "Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla". Scriveva così il principe Filippo alla nuora. Ventisei anni fa, quando Carlo e Diana si lasciarono, la famiglia reale non era certo contenta della separazione. E dalle lettere emergono nuovi particolari sul divorzio che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero. (Continua a leggere dopo la foto)



Il tabloid britannico Mirror ha infatti pubblicato la corrispondenza fra il padre di Carlo e la Principessa del Popolo. Lettere che dimostrano quanto il marito della regina Elisabetta fosse affezionato a Lady D, tanto da schierarsi apertamente con lei. In una lettera del 1992 il principe Filippo scriveva a Diana:"Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla. Non abbiamo mai immaginato che avrebbe potuto desiderare di lasciarti per lei. Una simile prospettiva non era mai entrata nelle nostre teste".

Il principe Filippo arrivò anche a definire suo figlio uno "sciocco", perché un uomo della sua posizione non avrebbe dovuto rischiare la reputazione per stare con un'altra. Il marito della regina ha anche riferito a Lady Diana che non sarebbe stato al suo fianco in caso di nuove relazioni sentimentali:"Non approviamo che nessuno dei due abbia degli amanti", ha scritto. Ma, accanto alla dimostrazione di affetto e stima nei confronti della triste nuora, il consorte di Elisabetta II d’Inghilterra non manca di esternare un solenne ammonimento alla coppia ormai prossima al divorzio.

Una dura quanto doverosa precisazione sul futuro sentimentale dei due coniugi, ai quali non verrà perdonata nessuna forma di ambiguità, nel caso volessero intraprendere delle relazioni extraconiugali. "Puoi dire onestamente che la relazione di Carlo con Camilla non abbia nulla a che fare con il tuo comportamento nei suoi confronti nel vostro matrimonio?".

“Cosa mi ha detto dopo lo schianto”. Morte Lady Diana: dopo 21 anni la rivelazione