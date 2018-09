Taylor Mega ha conosciuto Flavio Briatore nell'estate 2018, in Sardegna, tramite amici in comune. Prima di incontrare l'imprenditore, la 25enne ha vissuto una lunga relazione con un avvocato 50enne. "Il mio uomo ideale deve essere serio e affidabile, mi deve ricoprire di attenzioni, odio quelli troppo innamorati di se stessi. Sono stata una 'bad girl', ma nella vita ci si evolve ed emergono altri lati della personalità. La bellezza conta, ma l’involucro senza contenuto vale ben poco" ha spiegato Taylor in una vecchia intervista. Intanto, su Instagram è polemica: un follower le ha consigliato di smentire: "Come ha fatto Briatore, ne va della tua onorabilità come donna". L'imprenditore, per la cronaca, non ha smentito nulla, così come non ha confermato, ma in ogni caso la Mega ha risposto al fan curioso. "Leggi bene. Ha smentito un'altra storia e l'ha fatto una settimana fa. Se non sei in grado di fare un collegamento temporale, almeno evitami il commento". Se già questa replica odora di conferma definitiva del flirt, poco dopo la modella ha aggiunto un altro messaggio ambiguo. "Non sempre le emozioni si possono controllare… Non penso di aver mai fatto del male a nessuno… Ma soprattutto le mie cose personali le ho sempre tenute private". (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, da Flavio Briatore ancora nessun commento, dopo oltre una settimana dallo scoop 'Chi'. E lei, nel frattempo, si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia. Ma sola: se è amore o no è ancora presto per saperlo con certezza, ma di sicuro le dichiarazioni di Taylor gettano altra benzina sul fuoco. Tatylor Mega: è una modella italianissima (è nata a Udine) e biondissima, ha 800mila follower e anche un fisico boombastico. Tifosissima della Juventus, su Instagram ogni tanto ha dedicato qualche 'spogliarello' ai successi dei bianconeri. (Continua a leggere dopo la foto)



Fisico statuario e forme perfette, in una recente intervista ha spiegato qual è il segreto della sua linea: "L’alimentazione sta alla base di tutto!Cerco di mangiare più sano possibile e di avere ritmi di vita regolari. Vado in palestra 2 volte a settimana e faccio sempre 40 minuti di cardio con camminata velocissima e poca pendenza poi passo ad allenare addome e glutei. Non seguo personal trainer perché non sono il tipo che ascolta e si fa dire quello che deve fare". E come Flavio ha il fiuto per gli affari: da qualche mese, infatti, sta provando a lanciare una sua linea di intimo. Ma adesso arriva un'altra, inattesa - ma quanto mai sincera -, dichiarazione da parte della nuova fiamma di Flavio Briatore. (Continua a leggere dopo la foto)



La nuova fidanzata di Flavio Briatore ha ammesso su Instagram di non provare vergogna per essere ricorsa alla chirurgia estetica. Un escamotage che, a detta di Taylor, ricorrono un po’ tutte le donne che lavorano nel mondo della moda e dello spettacolo. "Non mi vergogno a dire che mi sono fatta filler alle labbra e décolleté. Non ci vedo nulla di male. Tutte cose che fa anche una qualsiasi modella di Victoria’s Secret", ha scritto Mega, replicando a chi la critica per l'uso di bisturi.

