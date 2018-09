La lite tra Nina Moric e Belen Rodriguez finita in Tribunale è conclusa. Nel corso di un'intervista a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l'ex moglie di Fabrizio Corona aveva definito l’argentina una “strega cattiva” e aveva sottolineato che assomigliava a un viados “per via dell’abuso di chirurgia estetica”. Belen ha sottolineato che la denuncia non è stata fatta per denaro, ma per giustizia: “Viados indica un transessuale che si prostituisce”, sottolineando che “siamo oltre il limite”. Poi c'era stato un altro episodio che aveva fatto infuriare la showgirl argentina, secondo la Moric, Belen avrebbe causato problemi psicologici al figlio nel corso del fidanzamento con Fabrizio Corona.

Giovedì 11 settembre è arrivata la condanna per diffamazione: ora dovrà pagare duemila euro di risarcimento danni e 600 euro di multa. Il giudice monocratico della decima sezione penale del Tribunale milanese, oltre a condannare l'imputata al pagamento delle spese processuali e di quelle legali della parte civile, ha concesso alla Moric le attenuanti generiche ed ha escluso l'aggravante del 'fatto determinato al reato di diffamazione. (Continua a leggere dopo la foto)



''L'imputata - ha detto nella requisitoria - si è espressa in modo offensivo e lesivo del decoro della parte offesa''. Il legale di Belen Rodriguez, Andrea Righi, oltre a depositare una memoria con la richiesta di 20mila euro di risarcimento, ha sottolineato nel suo intervento che il procedimento in corso aveva ''come obiettivo salvaguardare la dignità di una madre''. Intervistata dal Messaggero, la modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona e aveva cercato di spiegare la sua versione dei fatti.

"Nell'uso comune spesso viado e trans vengono usati come sinonimi. - aveva spiegato Nina Moric - Quando ho dato a Belen del viado intendevo dire che ha fatto abuso della chirurgia estetica. Era solo una critica, non un'ingiuria". Il fatto risale al 3 settembre del 2015, quando ai microfoni de 'La Zanzara' aveva definito la showgirl argentina, che l'ha denunciata per diffamazione, "una strega cattiva", "un viado" e aveva detto che girava "nuda" per casa anche alla presenza del figlio della Moric e di Corona.

Spiegazione che ha in parte ribadito ai giornalisti che l’hanno intervistata fuori dal Tribunale di Milano. "Lei ha giudicato il mio ruolo di madre, ma nessuno deve giudicare un'altra madre - aveva proseguito -. Io non l'ho mai accusata di molestie sessuali, ma se mio figlio viene a casa e dice che Belen gira nuda non dice le bugie". La modella croata aveva comunque detto di non portare rancore nei suoi confronti.

“Belen, hai saputo di Iannone?”. Andrea, la novità che non piacerà alla fidanzata