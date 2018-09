I primi giorni da sposata a Chiara Ferragni non stanno poi piacendo così tanto. Nelle ultime due settimane, da quando ha detto sì al suo Federico, Fedez l'ha fatta infuriare ben due volte. La prima il giorno dopo il matrimonio: notte di festa e bagordi, ora di pranzo (almeno, 'sulla carta') e Federico è ancora lì, disteso sul suo letto, con la faccia sprofondata nel cuscino. Una scena che a Chiara non è proprio piaciuta: "Alzati, adesso mi hai seccato!". Del resto, secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbe la Ferragni la causa della rottura tra Fedez, J-Ax e Rovazzi: le ingerenze della fashion-blogger nella vita professionale del marito avrebbe portato quest'ultimo a dover rompere, volente o nolente, con gli amici degli ultimi anni. Ma dicevamo degli sfoghi di Chiara Ferragni: la fashion-blogger di Cremona, oggi, in un siparietto social, le ha 'promesse' al marito. Il motivo? Presto detto! (Continua a leggere dopo la foto)

Fedez, dopo solo dieci giorni di matrimonio, ha rischiato di perdere la fede nuziale, mandando su tutte le furie Chiara Ferragni. Il tutto ovviamente è stato documentato via social. Il rapper si è tolto il prezioso anello per mostrarlo agli amici ma, nel mentre, gli è scivolato dalle mani, rotolando sul pavimento del terrazzo. Fortunatamente non è andato troppo lontano e Fedez l’ha subito recuperato ma tanto è bastato a Chiara per riprenderlo. 'Ti prendo a schiaffi se lo perdi' gli ha scritto la moglie commentando il video. (Continua a leggere dopo la foto)



Tregua? Macché, perché Fedez ha fatto infuriare Chiara anche per via del disordine. Nei giorni scorsi, infatti, il rapper milanese, in versione casalinga, si era imbarcato nell'ardua impresa di sistemare il suo armadio delle scarpe: "Mi sono lanciato in questa cosa di voler riordinare l’armadio delle scarpe, ma mi sono reso conto che ho fatto una c…ata", ha commentato nelle sue Instagram stories. Neanche a dirlo, dopo pochi minuti era arrivata la risposta della neosposina Chiara, che si trovava a New York per la settimana della moda. "Tutte le scarpe fuori, ma sei pazzo?". Ma adesso la Ferragni ha ben'altro a cui pensare: il suo ultimo post su Instagram, infatti, è un appello disperato ai suoi follower. Cosa è successo a 'Chiarotta'? (Continua a leggere dopo la foto)



L'influencer italiana ha fatto sapere di aver perso migliaia di foto dal suo cellulare. La Ferragni ha scritto sui social: "Aiuto. Avevo 85mila foto sul mio Iphone X e improvvisamente ne sono state eliminate molte. Ora ne ho solo 13mila e non ho fatto nulla. Che cosa posso fare?". Nel dispositivo non solo scatti lavorativi ma anche foto 'intime' di vita privata con Leone e Federico. L'accorato appello arriva proprio pochi minuti dopo aver annunciato di esser pronta a tornare dai suoi gioielli: "Per la prima volta vado via un giorno prima dalla Fashion Week di NY. Arrivo!".

