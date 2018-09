“Li ha dimenticati”. Kate, che combini? L’errore della duchessa sulla bocca di tutti

Da qualche mese ha dato alla luce il suo terzo figlio e, nell’ultimo periodo, sul conto di Kate Middleton, ne sono state dette un po’ di tutti i colori. È stato detto che sia in crisi con il marito William, anzi, è stato detto proprio che i due abbiano intenzione di divorziare (per fortuna non è vero); è stato detto che sia stanca, stufa, depressa e che i sudditi non riescano più a riconoscerla. Sarà di sicuro vero che è stanca: quando si è mamme di 3 bambini, anche se si è la duchessa di Cambridge, la stanchezza resta. E non si nega. Certo, Kate avrà tantissimi aiuti: avrà tate, educatrici e chi più ne ha più ne metta. Ma è anche vero che la mamma è lei e il ruolo dell’educazione dei suoi figli spetta a lei, non ad altri. Detto questo, cosa ha combinato stavolta Kate? Perché vi stiamo parlando di lei? Perché poco prima del primo giorno di scuola di George e Charlotte è successo un fatto “particolare”. Cosa è successo? Continua a leggere dopo la foto

Anche Kate Middleton, come tutte le mamme del mondo, è alle prese con il rientro a scuola dei figli più grandi: George che ormai ha 5 anni e Charlotte che di anni ne ha 3. Ovviamente Kate si è occupata di fare tutti gli acquisti per il rientro a scuola. Ha comprato tutto ciò che occorre ai suoi bimbi per lavorare bene. Kate non ha dovuto pensare agli abiti: le scuole che frequentano i suoi bimbi prevedono l’uso della divisa quindi lei deve occuparsi solamente delle scarpe. Continua a leggere dopo la foto

Così ha portato i suoi figli a comprare delle calzature autunnali, adatte alla scuola. Non ha delegato nessuno, ha voluto pensarci lei stessa. Ma qualcosa è andato storto… Quando Kate è andata nel negozio ha dimenticato una cosa importante, cioè di portare delle calze per far provare le scarpe ai suoi bimbi… I bimbi indossavano ancora i sandali e Kate è stata costretta a farsi prestare delle calze dal negozio Peter Jones di Londra. Ahia! Continua a leggere dopo la foto

Kate, sei una mamma un po’ sbadata… Sappilo, hai tutta la nostra stima e tutta la nostra comprensione. Certe cose possono capitare. E le mamme non sono infallibili, si sa, ma nutrono un amore assoluto e totalizzante. Vogliamo perdonare loro qualche errore? Beh, direi proprio di sì… In fondo anche papà William è reduce da una bella gaffe a causa di un regalo per suo figlio George. Al Principe è stata donata una maglia del Newcastle United con il suo nome del royal baby. Ma visto che il Duca di Cambridge è tifoso dell’Aston Villa, quando ha visto il dono ha esclamato: “Che cosa me ne faccio”. Figuraccia alla quale ha cercato di porre rimedio dicendo: “È molto bella”. Però lo ha fatto troppo tardi…

“Un piano contro Kate Middleton”. E in famiglia! Succede a Palazzo

fbq('track', 'Gossip');