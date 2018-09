Non parliamo d’altro da giorni: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, che diciamolo, sembrava un Royal Wedding a tutti gli effetti, ma che alla fine è stato definito anche meglio. E visto che in Italia, per fortuna o purtroppo, non c’è la monarchia, c’è da dire che attualmente è addirittura considerato il matrimonio del secolo. E per questo motivo, tutti i dettagli sono stati presi in considerazione. In particolare, molti hanno notato l’assenza di vari volti noti, che erano stati invitati all’evento. Stiamo parlando di Mika, Max Pezzali e Paris Hilton. Di quest’ultima non si la motivazione dell’assenza, mentre i primi due cantanti hanno rivelato pubblicamente di avere avuto dei problemi. Ma ecco che in molti si chiedono come mai Ilary Blasi e Totti non abbiano preso parte alle nozze dell’anno. I due erano stati pubblicamente invitati attraverso i social, ma pare che questo dettaglio non sia stato apprezzato. (Continua dopo la foto)



Proprio così: tra i grandi assenti al matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez c'erano Ilary Blasi e Francesco Totti, i quali avevano pubblicamente invitato sui social i Ferragnez ad invitarli alla cerimonia. Ma, nonostante la richiesta, alle nozze non si sono presentati. Come mai? Una versione relativa alla loro assenza è arrivata nel corso di Mattino 5: i due, infatti, non avrebbero apprezzato la modalità dell'invito. Secondo quanto riferito in studio su Canale 5, "i due si erano in un certo senso auto-invitati e subito Fedez e Ferragni avevano provveduto ad invitarli ufficialmente via social.

Una modalità troppo moderna, che Totti e Blasi secondo quanto ci risulta non hanno gradito". Si attendono conferme (o smentite). Grandi assenti del matrimonio dei Ferragnez sono stati sicuramente J-Ax e Rovazzi. I due, che fino a qualche tempo fa erano grandi amici di Fedez, non ha preso parte all’evento. Qual è il motivo? Fabio ha rivelato apertamente che i suoi rapporti con il rapper non sono più gli stessi, ma è comunque contento per questo suo grande traguardo. Per J-Ax, invece, c’è attualmente un silenzio assordante.

Sono in molti coloro che vorrebbero sapere il motivo per cui non sono più insieme come un tempo. In questi giorni si parla di un distacco avvenuto a causa di un problema sorto con Chiara. Eppure quello che davvero nessuno capisce, è il motivo per il quale sia Francesco Totti che Ilary Blasi, abbiano deciso di non presentarsi al matrimonio del secolo a Noto. Che sia successo qualcosa tra i quattro che non sappiamo? Perché insomma, la scusa dell’invito social non gradito, non regge molto… staremo a vedere.

