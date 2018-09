“Un Dio!”. Figlio di Alberto Angela e nipote di Piero: Edoardo stende il web 

Apprezzato e noto conduttore Rai, Alberto Angela desta sempre molta curiosità. Il padre, da lontano, lo ha sempre osservato, e Alberto ha sempre lavorato sodo. Nessuna raccomandazione in casa Angela: padre e figli condividono sì le stesse passioni, ma se Alberto è arrivato dov'è arrivato oggi, lo deve solo alla sua capacità di parlare di arte e di storia con una semplicità e un entusiasmo tali da contagiare anche chi lo guarda. Occhi azzurri, un metro e ottanta di altezza e tanto savoir faire lo hanno reso amato dall’universo femminile, ma Alberto Angela è legatissimo alla moglie e ai figli che, per scelta di vita, ha deciso di tenere lontano dal mondo del piccolo schermo. Ma è Edoardo, secondo di tre figli, ad aver catturato l'attenzione delle utenti social. Edoardo Angela, classe 1999, è attentissimo alla sua privacy (ha un profilo Instagram privato) ma dalle poche foto trapelate è impossibile non notare la sua bellezza. (Continua a leggere dopo la foto)



La sua foto pubblicata su Facebook sta facendo il giro del web. Il ragazzo ha raccolto commenti adoranti soprattutto da parte del pubblico femminile. Senza aver fatto nulla di particolare se non mostrare gli occhi blu e il fare un po’ scompigliato. “Che ca.. hanno sti Angela nel Dna?“. E ancora: “Se inizia a parlarmi di storia come suo padre io mi strappo le vesti”, “A furia di studiare opere d ‘arte ha finito per sfornarla lui”.

Nato a Parigi l’8 aprile del 1962, Alberto Angela – figlio del noto divulgatore scientifico Piero Angela e di Margherita Pastore – ha studiato in Francia e si è poi trasferito in Italia dove ha conseguito la laurea in Scienze Naturali presso La Sapienza di Roma con 110 e lode. Alberto Angela è sposato con Monica, donna sconosciuta al mondo dello spettacolo e con la quale il conduttore, paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore e giornalista italiano condivide numerose passioni.

Per scelta, i due hanno preferito tenersi lontani dal mondo spettacolo. La coppia, sposata da 25 anni, ha tre figli: Riccardo (classe 1998), Edoardo (classe 1999) e Alessandro, nato nel 2004. Solo una volta il presentatore si è sbottonato rivelando che la famiglia è molto unita e ha raccontato che la mattina inizia sempre con due caffè espressi, possibilmente in compagnia di Monica e dei figli coi quali ama scherzare raccontando delle barzellette.

