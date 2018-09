“Chiara Ferragni e Fedez a casa? Funziona così”. Ah: che frecciatina…

Ferragnez, ancora loro. Chiara Ferragni, ormai signora Lucia, e Fedez continuano a dominare la cronaca rosa. Sono la coppia del momento, è fuori dubbio. Il loro è stato uno dei matrimoni più seguiti (pardon, cliccati) in assoluto e ha tenuto incollati allo schermo (dei telefonini) milioni di persone. Dai preparativi alle 'soffiate' sugli abiti, dalla lista degli invitati (che poi si è rivelata poco vip) alla festa pre nuziale fino alla cerimonia stessa con tanto di luna park personalizzato dopo il ricevimento. Le cifre? Beh, quelle sì che hanno attirato attenzione. Numeri da capogiro. Una su tutte: l'account Instagram ufficiale della imprenditrice-influencer più famosa d'Italia ha superato il miliardo di impression: 1.262.746.249, per l’esattezza. Un dato sbalorditivo che testimonia il successo mediatico e social di quello che era stato definito a ragione l'evento dell'anno. Ma ormai il matrimonio è andato e i due (e Leone) sono tornati a casa, a Milano. (Continua dopo la foto)

Questo non significa, però, che abbiano smesso di aggiornare i loro follower e far parlare di loro. L'ultima, però, non arriva direttamente dai Ferragnez. È il comico Gianni Vernia, che vedremo presto a Tale e Quale Show a lanciare una frecciatina. In una recente intervista rilasciata al settimanale Spy' Vernia, che ha imitato il rapper in varie trasmissioni televisive, dunque ha studiato bene il personaggio, si dice convinto che Fedez sia sempre stato succube di una figura femminile.

All'inizio di sua mamma e ora di Chiara. Sì, ad avviso di Vernia, sarebbe la blogger a portare i pantaloni in casa, tanto che il comico ha affermato di immaginarsi l'influencer come un vero e proprio 'sergente di ferro' tra le mura domestiche. "Fa il rapper cattivo ma è sempre succube di una donna", ha detto Vernia a 'Spy', facendo notare poi che anche nel nomignolo Ferragnez, ci sia ben poco del rapper, fatta eccezione per quella zeta finale: “C’è solo la Z di Fedez in questo matrimonio!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 8, 2018 at 11:25 PDT

Visualizza questo post su Instagram Instagram VS real life 😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 5, 2018 at 9:10 PDT





Quindi Fedez sarebbe succube di Chiara? Così sostiene Vernia (e non è l'unico): lei sarebbe la vera colonna portante della famiglia, quella che 'comanda'. E tanto per aggiungere altra benzina sul fuoco, sarebbe sempre di Chiara la colpa della rottura definitiva tra il marito e Fabio Rovazzi e poi con J-Ax. In effetti i rapporti tra Fedez e i due colleghi si sono incrinati al punto che nessuno dei due ha preso parte al suo matrimonio e, ovviamente, questa doppia assenza non è passata inosservata. Per il 'Spy' Chiara avrebbe avuto un ruolo fondamentale in questa separazione, mentre per la rivista 'Oggi' la responsabilità sarebbe della mamma del rapperr. La verità? Difficile che la sapremo mai.

“Con tutti i soldi che hai”. Ferragni, bufera. Massacrata per quella foto, lei ‘sbrocca’