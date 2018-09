È tornato in televisione con il botto. "Storie Italiane'', il programma condotto da Eleonora Daniele, si è guadagnato trenta minuti in più e un raddoppio nel palinsesto. Il format è sempre lo stesso: cronaca, ma anche attualità, società e costume. E ancora interviste a “tu per tu” con ospiti vip, finestre su inchieste già seguite lo scorso anno (dai diritti negati ai disabili, alla sanità, dalla malagiustizia, al mondo delle sette), un occhio sempre aperto su cronaca e attualità che, nel corso della stagione, porterà al centro del dibattito i temi che dividono l’opinione pubblica. Nella squadra di Storie Italiane sono entrati l’attore Leopoldo Mastelloni e Ottavia Fusco Squitieri, vedova del noto regista, mentre si alterneranno nello studio di Saxa Rubra giornalisti, volti televisivi ed esperti settoriali. Non poteva mancare il gossip. E proprio in apertura della prima puntata si e disquisito su uno dei casi più seguiti, quello sul triangolo amoroso formato da Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. (Continua a leggere dopo la foto)



Sul fronte c'è una grande novità, stando almeno a quello annunciato dal giornalista Roberto Alessi. Sono settimane che ormai si rincorrono i rumors circa un riavvicinamento tra Loredana Lecciso e il celebre artista – che presto vestirà nuovamente i panni di attore, interpretando il ruolo di un maestro di scuola elementare in pensione – ma a dare la certezza del loro ritorno insieme è stato proprio il celebre direttore di “Novella 2000”.

“Al Bano probabilmente si arrabbierà con me” – ha raccontato Alessi – “ma si, sono tornati insieme. Loredana sta a Lecce per seguire i suoi negozi, ma poi ritorna a Cellino San Marco per i suoi due figli meravigliosi”. E su Romina ha spiegato: “Non dorme più nella porcilaia ristrutturata perché è tornata in America“. Insomma, i dettagli per un ritorno di fiamma ci sono tutti. Romina Power che parte e Loredana Lecciso che torna a Cellino San Marco. E Al Bano? Come al solito la privacy è alle stelle e non ha rilasciato alcun commento.

In attesa di vedere domenica 16 settembre l’intervista di Romina Power a “Domenica In” e contemporaneamente quella della Lecciso nel salotto di Barbara D’Urso a “Domenica Live” il gossip è iniziato a circolare sul web. A maggio, dopo la conferma della rottura di Al Bano, era arrivata anche quella della Lecciso. La fine è arrivata lo scorso Natale, "quando me ne sono andata via da Cellino", aveva raccontato. ''Voglio che i nostri figli sappiano che non ho mai recitato davanti a loro, li amo troppo per fingere. Amo la parte più bella di Al Bano, che sono i nostri figli e in maniera indiretta lo amerò per sempre. È un amore diverso, - aveva concluso - ma amo ciò che di più bello mi ha dato".

“Convinto che con Romina…”. La ‘mossa’ di Al Bano spiazza: la confessione