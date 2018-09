Diciassette anni ma la testa già ben salda sulle spalle. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, sa già quel che vuole dalla vita. Spera di poter realizzare i suoi sogni ma di una cosa è certa: non seguirà le orme di mamma e papà entrando nel mondo dello spettacolo. "Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare". Lo ha detto Jasmine a DiPiù nella sua prima intervista ufficiale. "Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi", ha spiegato la figlia di Carrisi e Loredana. Jasmine comunque ha ancora davanti tutta la vita e quindi non si può escludere che alla fine voglia seguire la carriera del padre. (Continua a leggere dopo la foto)

Certo, Jasmine non chiude le porte a una possibile entrata nel mondo dello spettacolo. Alla rivista di Sandro Mayer, infatti, l'adolescente ha rivelato: "Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice. La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire", ha spiegato Jasmine al settimanale. E Al Bano ha usato parole al miele per la sua figlia: "Ha un carattere forte, indipendente, timida e di una dolcezza unica. Non lo dico perché è figlia mia, ma Jasmine è bella e soprattutto brava. È alta quasi quanto me e ha ereditato femminilità e bellezza dalla madre" ha rivelato al settimanale Gente. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma nelle ultime settimane la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è finita al centro dei riflettori venendo colpita, duramente, dagli haters. Colpa di alcuni scatti fotografici e un presunto ritocco alle labbra. "Sei bellissima ma non gonfiarti come mamma please", "Jasmine sei molto graziosa non hai bisogno di farti ritocchi sei talmente giovane e carina", "Eccoli qui i canottini di baby lecciso… tale madre, tale figlia. Quanti danni sta facendo quella donna??" sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto le foto pubblicate su Instagram da Jasmine. Ma quello che fa 'impressione' è la netta somiglianza con mamma Loredana. Le due, nelle foto postate sui social, sembrano due sorelle e non madre e figlia. (Continua a leggere dopo la foto)



Jasmine somiglia come una goccia d'acqua a mamma Loredana: stessi occhi azzurri, i capelli biondi e le labbra carnose. Insomma, le critiche possono dar fastidio e il mondo dello spettacolo non sembra piacere alla piccola Carrisi, eppure nelle ultime settimane il suo profilo social è cresciuto esponenzialmente (ben 24mila follower). Tutto ciò grazie ad interviste, shooting con i genitori e soprattutto il red carpet di Venezia. Insieme al fratello minore Bido, Jasmine ha accompagnato Al Bano sul tappeto rosso della Mostra del Cinema, mettendo in mostra tutta la sua bellezza e somiglianza con mamma Loredana.

