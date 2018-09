“Jerry Calà ha un figlio?”. Proprio così: ecco il bellissimo Johnny

Attore, regista, comico e cabarettista: tanti ruoli come tante sono state le soddisfazioni che la vita gli ha regalato. Stiamo parlando di Jerry Calà, volto storico della televisione degli anni Ottanta e protagonista delle cronache rosa che, per anni, hanno visto il gossip scatenarsi sui suoi amori ‘birichini’. Dopo il matrimonio con Mara Venier, nell’estate del 2001 Jerry conosce Bettina, di professione imprenditrice. I due erano in Sardegna per trascorrere le vacanze, e fu un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante la differenza d’età. I due si sposano nel settembre 2002. Nel 2003 suggellano il loro amore grazie alla nascita del figlio Johnny. Ancora bambino, il figlio del comico compare anche in alcuni film del papà: ‘’Vita Smeralda’’ e ‘’Torno a vivere da solo’’. La famiglia è stata ospite ospite del salotto di Barbara D’Urso e del suo programma ‘’Domenica Live’’. (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia è sposata dal 2002 e la passione, come - aveva svelato anche lo stesso Calà - ‘’è ancora molto forte’’. La moglie è infatti particolarmente gelosa dell’attore, attorniato dalle fan in tutte le sue serate in giro per l’Italia. Il rapporto con Johnny è solido e molto forte, tanto che l’artista, durante l’ospitata da Barbara D’Urso, non era riuscito a trattenere le lacrime ascoltando una lettera dolcissima del figlio, che l’ha definito come “l’ultimo yuppie”.

Anche Johnny è un amante del cinema come papà Jerry e da grande vorrebbe diventare un regista. Nel tempo libero adora giocare a calcio e seguire la sua squadra del cuore, il Chievo. Dopo i primi esordi, il grande successo arriva nel 1981, quando recita in Fichissimi, al fianco di Diego Abatantuono. Da lì sarà uno dei volti più noti della commedia italiana, partecipando a pellicole storiche come Sapore di Mare, Vado a vivere da solo, Vacanze di Natale, Fratelli d’Italia e Abbronzatissimi.

Nel 1994 rimane vittima di un grave incidente stradale, rischiando seriamente la vita. Si riprende un anno più tardi, tornando protagonista fino ai giorni nostri. Calà ha sposato Mara Venier nel 1984, a Las Vegas. Lo stesso giorno del matrimonio, come riferito dalla stessa conduttrice nel corso di un’intervista a Verissimo, l’attore l’avrebbe tradita, finendo per scatenare la furia della moglie durante il ricevimento.

