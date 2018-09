Tutti ricordano di Pamela Anderson per il suo ruolo in Baywatch: con il suo costumino rosso e la tavoletta in mano, correre verso il mare a salvare la vita delle persone nella celebre serie TV. Ma la sensuale attrice ha iniziato la sua carriera come Playmate, ovvero come modella per Playboy, la celebre rivista fondata da Hugh Hefner. Lo scorso marzo, in una piccante intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente 'scabrose'. Pamela, infatti, ha confessato che all’inizio della sua carriera come playmate si trovò a vivere una situazione molto ambigua. Era a una festa organizzata dallo stesso Hefner a Los Angeles e di colpo la situazione è a dir poco degenerata: "Non pensavo che sarei stata coinvolta in un'orgia. Le ragazze erano sette, tutte nude e io pensavo che ognuna di loro avrebbe fatto sesso con Hugh. Invece ho capito che loro si aspettavano che fossi io a farlo mentre loro guardavano...". Pamela, comunque, ha sempre conquistato le prime pagine dei giornali di gossip. Merito dei suoi tanti flirt e delle sue relazioni amorose spesso e volentieri suggellate con un matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 19 febbraio 1995 sposa Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, che aveva conosciuto solo 4 giorni prima. La coppia ha avuto due figli: Brandon Thomas Lee (nato il 6 maggio 1996) e Dylan Jagger Lee (nato il 29 dicembre 1997). Divorziano tre anni dopo (1998), pur rimanendo vicini. Il 29 luglio 2006 sposa il cantante Kid Rock. La coppia divorzia nel novembre 2006. Il 6 ottobre 2007 sposa Rick Salomon, in una piccola cerimonia a Las Vegas. Successivamente i due hanno chiesto e ottenuto l'annullamento del matrimonio il 22 febbraio 2008. Nel 2014, ha dichiarato di aver nuovamente sposato Salomon, ma i due divorziano definitivamente il 29 aprile 2015. Poi, dopo qualche mese, arriva il nuovo amore: Adil Rami. Ex calciatore del Milan e campione del Mondo con la Francia.



La storia d'amore tra i due sembra andare a gonfie vele. O meglio, sembrava. Sì, perché nelle ultime ore un rumors di gossip sta facendo alquanto scalpore: Pamela Anderson e Adil Rami si sono lasciati. La notizia è spuntata fuori sui media americani nella giornata di venerdì e pian piano si è diffusa a macchia d'olio. "Pamela Anderson avrebbe rotto con Adil Rami". Lanciata dal portale TMZ, specializzato sulle notizie di gossip e quelle legate agli artisti, è diventata un vero e proprio giallo con il passare delle ore. Il difensore infatti avrebbe pubblicato una storia Instagram, prima di rimuoverla poco dopo, con una smentita apparentemente: "Il gossip fa vendere", e due emoticon contrastanti. Mano in faccia e risata. Secondo TMZ, che cita fonti vicine all'attrice, l'episodio che avrebbe fatto naufragare la coppia sarebbe stata la proposta di matrimonio del campione del mondo. "Ci è stato detto che lui le ha regalato un anello di Cartier dopo aver vinto il campionato del mondo per anticiparle la proposta".



Recentemente, per il portale americano, lui avrebbe approfondito la questione ricevendo il no di Pamela Anderson, idolo di tante generazioni dei ragazzi nati tra la metà degli anni '80 e la metà degli anni '90 per la sua partecipazione alla serie TV americana Baywatch. "Pamela è ancora in Francia dopo aver lasciato la casa della coppia. La relazione tra i due sembrava andare benissimo, quando lui ha incontrato la mamma di Pamela a luglio. Questo però apparentemente non è stato abbastanza per far sì che la loro coppia superasse l’estate insieme", aggiungono da TMZ. Secondo altri rumors, invece, l'attrice americana si sarebbe piccata per la scelta del difensore del Marsiglia di sacrificare la loro relazione per passare più tempo con i due figli Mad e Zayn, avuti dalla precedente relazione con l'ex moglie Sidonie Biemont.

