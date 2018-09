Incredibile ma vero: David Beckham, ovvero mister perfezione, sembra avere un problemino. Che è comune a molti uomini. Ce ne faremo una ragione, per carità, e magari è solo puro allarmismo, ma a quanto pare anche il marito dell'ex Spice Girl Victoria, sex symbol universalmente riconosciuto, comincia a dover fare i conti con il diradamento dei capelli. Come sottolinea giustamente Vanity Fair, la calvizie è democratica e non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno se sei bello e famoso come David. Che ora si trova a Miami dove, chi lo segue sui social lo sa bene visto il numero di post, ha appena lanciato la squadra di calcio di cui è proprietario, l'Inter Miami. Ed è stato lì, in Florida, mentre il 43enne più sexy del royal wedding di Harry e Meghan Markle che i paparazzi hanno scattato la foto che dimostrerebbero come la sua nuca sia, almeno apparentemente, carente di capelli. Effetto della foto? Luce e inclinazione della testa infami? Oppure la fotografia rispecchia quello che sta realmente accadendo, ovvero che David sta perdendo i capelli? (Continua dopo la foto)



A pensarci bene, di recente Beckham aveva postato una foto con il suo nuovo taglio dalla rasatura estrema ai lati e tutti avevamo immaginato che fosse solo l'ennesima sua acconciature. Ma alla luce degli ultimi fatti, o meglio degli ultimi scatti scatti, forse c'era di più. Non era un'altra tendenza lanciata David, che negli anni si è spesso distinto per le trasformazioni di testa più variegate. Ricordate, per esempio, il taglio mohiicano? E le meches? E il ciuffo biondo e ribelle? Ecco.

Ora nelle nuove foto pubblicate dal Daily Mail vediamo sì il solito stratosferico David, con il fisico scultoreo e i tatuaggi in bella mostra (e una lunga catena d'oro al collo), ma in quelle in cui abbassa la testa non si possono non notare delle piccole zone in cui i capelli sembrano diradarsi. Il Sun riporta la spifferata di una fonte rimasta anonima secondo cui addirittura l'ex calciatore potrebbe essere una di quelle star ricorse a un trapianto di capelli.

I trapianti di capelli, d'altronde, stanno diventando sempre più popolari. "Se osservate le immagini di David Beckham oggi – spiega il dottor Asim Shahmalak della Crown Clinic di Manchester – sta mostrando segni abbastanza avanzati di calvizie nella parte centrale del cuoio capelluto, verso la corona e la parte posteriore della sua testa”. Secondo l'esperto sentito dal Daily Mail le prove del trapianto starebbero nel colore più scuro dei capelli in prossimità della fronte, perché è lì che di solito viene effettuato il primo autotrapianto prelevando dalla nuca bulbi geneticamente protetti per riposizionarli nella zona frontale, di solito più interessata da calvizie. Sarà vero? L'unica certezza è che calvo o no, con trapianto o senza trapianto, Beckham resta sempre uno degli uomini più belli e sexy al mondo.

