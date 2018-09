Per Fabrizio Corona un nuovo capitolo di vita. L'imprenditore e fotografo, ormai ex re dei paparazzi, ha deciso di compiere il grande passo: a distanza di due mesi dalla rottura con Silvia Provvedi, Corona ha ritrovato l'amore. Si tratta di Zoe Cristofoli: con l'influencer veronese le intenzioni sembrano essere serie. Motivo? La rivista "Oggi" ha addirittura riportato che la coppia avrebbe deciso di avviare una convivenza a Milano, città dove entrambi risiedono. Dunque, l'imprenditore catanese, dopo aver reso pubblica la sua nuova relazione con la giovane Zoe, non starebbe perdendo tempo nel dimostrare tutto l'amore che prova per lei. Qualche giorno fa, ad esempio, in occasione del compleanno della fidanzata, è stato pubblicato sui social network un post nel quale i due appaiono molto vicini con tanto di dedica romantica da parte di Corona: "Auguri piccola Mowgli". E Nina Moric? (Continua a leggere dopo la foto)



Fabrizio Corona e l'ex modella croata, dopo anni di battaglie legali, sono riusciti a ritrovare una certa serenità soprattutto per il bene del figlio Carlos Maria. Dopo aver trascorso le vacanze estive insieme in occasione del sedicesimo compleanno del ragazzo, attualmente si troverebbero di nuovo in disaccordo: Fabrizio Corona ha deciso di aprire un profilo Instagram al giovane Carlos. La modella croata, di ritorno da una vacanza con Luigi Mario Favoloso, è immediatamente intervenuta su Instagram per manifestare il suo disappunto, rivolgendosi all'ex marito: "Ti prego, non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupi. Proteggilo, ti prego, non farlo". (Continua a leggere dopo la foto)



Fabrizio Corona è intervenuto nel merito della questione e ha risposto 'piccato' all'ex moglie spiegando che non si tratta di un'operazione di marketing ma di una precisa decisione presa dopo aver consultato il figlio. Carlos Maria, a detta del padre, a 16 anni, sente di dover vivere come tutti i suoi coetanei. E proprio il figlio, nel giorno del compleanno di Zoe, ha voluto mandare degli auguri social alla nuova fidanzata di papà. Nina Moric si è dovuta arrendere all'evidenza e ha provato solo a mandare un ultimo messaggio al 'piccolo' Carlos Maria "Amore mio, perché? Mi piange il cuore, vita mia". Intanto, Corona si appresta a vivere mesi importanti. E sui social sta tornando ad avere 'parecchio' seguito. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex re dei paparazzi cade dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre sta girando un video. Fabrizio Corona, come si vede nelle immagini, passeggia sulla sua bici canticchiando 'viva la libertà' e pedala a piedi nudi per le stradine del centro di Milano quando fa una manovra azzardata e inciampa sui binari del tram. Tutto per la gioia dei follower che commentano divertiti: "Ma come fai?!", "Ahahahahah!", e arriva anche il commento di Gabriele Parpiglia: "Ma io sono senza parole. Come ti vesti?!".

