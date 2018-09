“Belen, hai saputo di Iannone?”. Andrea, la novità che non piacerà alla fidanzata

Andrea Iannone da Belen Rodriguez a... Papa Francesco! Il motociclista italiano, infatti, insieme agli altri colleghi piloti ha reso visita al Pontefice nelle scorse ore: "Porterò questa giornata sempre nel cuore. È la prima volta per me, qui in Vaticano e stringere la mano al Papa è davvero unico. Sono un uomo fortunato ad aver vissuto tutto questo. Spero che da oggi avrò più fortuna. Scherzi a parte, è stato un evento davvero importante, che ricorderò per il resto della mia vita. Grazie alla MotoGP per avermi dato questa opportunità". Per il fidanzato di Belen, dunque, un'udienza privata in Vaticano da Papa Francesco insieme ai colleghi Marc Marquez, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e Jack Miller. Un'emozione unica e non è di certo l'unica di questo periodo: Andrea, infatti, è innamorato follemente della Rodriguez. E nelle ultime ore c'è un rumors, alquanto insistente, che vorrebbe la bella Belen in dolce attesa... (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riportato da Novella 2000, infatti, la showgirl argentina sarebbe incinta di Andrea Iannone. Una notizia non confermata dalla coppia ma rilanciata anche dagli amici di Belen. Intanto, quest'ultima, si diverte sui social network: alterna scatti materni a immagini bollenti; dalle serate con Santiago sul divano ai post come mamma l'ha fatta per i follower. Belen Rodriguez intriga i fan con pose scandalose. Al suo fianco, però, non c'è Andrea Iannone, impegnato per il Gp di San Marino dove, salvo sorprese, sarà presente anche Belen. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, per Andrea è in arrivo anche una nuova e importante novità: un ruolo inedito in un salotto televisivo. Sì, perché per la prima volta Iannone sarà impegnato in qualità di giurato. Un ruolo che, forse, non piacerà a Belen Rodriguez. Il motivo? Presto detto: il motociclista dovrà giudicare qual è la più bella di Italia. Proprio così: Iannone è stato scelto come giudice a Miss Italia 2018. La finalissima della kermesse di bellezza sarà condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta e andrà in onda in diretta il 17 settembre in prima serata su La7 dagli Infront Studios, evento per la prima volta nella storia del concorso presente nella capitale della moda, Milano. E Iannone sarà affiancato da una giuria di tutto rispetto. (Continua a leggere dopo la foto)

Come si legge nel comunicato ufficiale di Miss Italia 2018: "Presidenti di giuria saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con la loro inconfondibile verve e ironia accompagneranno le aspiranti Miss durante tutta la serata. I due saranno affiancati dallo chef e conduttore TV Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi, dal cantautore Pupo, dall’attrice Maria Grazia Cucinotta". Sarà arduo il compito per Andrea Iannone: dover giudicare la più bella di Italia senza far scatenare la gelosia di Belen Rodriguez...

Leggi anche:

“Te la potevi risparmiare”. Tiziano Ferro nella bufera, fan in rivolta

fbq('track', 'Gossip');