Da settimane, in realtà, si parlava di una nuova fiamma di Flavio Briatore. Separato ufficialmente da Elisabetta Gregoraci da dicembre scorso, in questi mesi l'imprenditore è rimasto single. Al contrario della sua ex moglie, che da un po' di tempo è accompagnata. E infatti la cronaca rosa si era concentrata principalmente su di lei che, già a inizio anno, era stata avvistata con Francesco, quello che veniva dato come suo nuovo compagno. Poi, di recente, ecco che è sbucata la prova del nove sulla relazione che la Gregoraci ha intrapreso di recente. Il settimanale Chi ha infatti sorpreso Eli a New York con il manager 42enne che lavora nel settore dei cosmetici e le foto esclusive rivelano qualcosa di più di un'amicizia. Ma in questa estate 2018 molta attenzione è stata rivolta anche a Briatore. Non a caso una ventina di giorni fa già si mormorava di un suo nuovo flirt. Poi, sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini ha tirato fuori nome e cognome (e foto): si chiama Taylor Mega ed è un'avvenente modella italiana di 24 anni. (Continua dopo la foto)



Ha quindi 44 anni meno di lui quella che sarebbe la sua nuova fiamma. I due, spiffera Chi, si sarebbero conosciuti in Costa Smeralda e avrebbero passato la stagione estiva insieme. Da quando il giornale di Signorini ha lanciato 'la bomba', però, mister Billionaire ha preferito la strada del silenzio. Flavio non ha commentato l'indiscrezione del settimanale. In qualche modo, scrive Libero, ci ha pensato la bella Taylor, però.

Un follower (ne conta più di 800mila) le ha scritto: "Ma almeno smentisci come ha fatto Briatore, ne va della tua onorabilità come donna". Briatore, per la cronaca, non ha smentito nulla, così come non ha confermato, ma in ogni caso la Mega ha risposto al fan curioso. Così: "Leggi bene. Ha smentito un'altra storia e l’ha fatto una settimana fa. Se non sei in grado di fare un collegamento temporale, almeno evitami il commento". Se già questa replica odora di conferma definitiva del flirt, poco dopo la modella ha aggiunto un altro messaggio ambiguo.

Visualizza questo post su Instagram Only @mega_swim in my luggage! #taylormega Un post condiviso da ♛ Taylor Mega ♛ (@taylor_mega) in data: Set 5, 2018 at 7:08 PDT





"Non sempre le emozioni si possono controllare… Non penso di aver mai fatto del male a nessuno… Ma soprattutto le mie cose personali le ho sempre tenute private". Anche questa, dunque, può essere considerata una frase-prova della relazione con il manager, per quanto sibillina? Da lui, come detto, ancora nessun commento. E lei, nel frattempo, si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia. Ma sola. Se è amore o no è ancora presto per saperlo con certezza, ma di sicuro le dichiarazioni di Taylor gettano altra benzina sul fuoco.

