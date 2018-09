Daniele Bossari, ci risiamo. Ricordate cosa è successo pochi giorni dopo il matrimonio del conduttore (e vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip) con Filippa Lagerback, sua compagna storica? Vi rinfreschiamo la memoria. Successe che in alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi sembrava (ripetiamo: sembrava) che Bossari fosse stato beccato in atteggiamenti intimi con una bionda che non era la neo moglie Filippa. Apriti cielo: nonostante i chiarimenti da parte dei diretti interessati, per giorni le voci di crisi hanno dominato la cronaca rosa. Archiviate le foto 'incriminate' poi rivelatesi fuorvianti, a inizio luglio scorso il settimanale Oggi aveva ipotizzato che ci fosse comunque maretta tra i due. “Persone vicine a Filippa dicono che la conduttrice svedese non abbia molta voglia di commentare l’accaduto”. Pronta la replica della Lagerback che, rispondendo a una fan che le chiedeva come facesse a “sopportare tutte le cattiverie e le sciocchezze che scrivono i giornali” che la danno tutti in crisi con Daniele, ha spazzato via ogni dubbio. (Continua dopo la foto)



Una risposta breve ma di grande effetto, quella di Filippa all'utente di Instagram: “Amandoci ancora di più”. Le voci di crisi sono poi andate in vacanza, ma ora sono tornate anche se per poco. Giusto il tempo di dare l'opportunità a Filippa di smentire (ancora una volta) che tra lei e Daniele ci sia un'altra donna e dunque maretta. Essendo tornato 'in pista' dopo un lungo periodo di latitanza dal piccolo schermo, oggi Bossari è continuamente nell'occhio del ciclone. Non è quindi passata inosservata una foto di lui abbracciato a una cantante 20enne.

Si tratta di Dua Lipa, una giovane cantante inglese che attualemente domina le classifiche. Come riporta Il Giornale, l'ex volto di Mtv e marito di Filippa è stato paparazzato con lei. I fan hanno subito notato che Bossari non era accompagnato dalla sua amata, tanto è vero che molti, nel commentare il post, hanno (ri)parlato di crisi: “Hai tutte le fortune” ha scritto un utente. Ma dov'era Filippa? Stavolta c'è davvero qualcosa sotto? Nient'affatto. E la replica della signora Bossari non è tardata ad arrivare.





“Da Dua Lipa a Fi Lipa: ti aspetto amore”, ha commentato con ironia la svedese sotto alla foto mettendo così a tacere tutti i pettegolezzi che stavano già iniziando a circolare. Nessuna crisi, nessun allontanamento: Bossari si trovava ad Amsterdam per presenziare a un evento dedicato organizzato dal brand Jaguar e al party organizzato dal noto marchio automobilistico hanno partecipato molti vip tra cui anche Dua Lipa e la foto in questione è stata scattata durante il red carpet. I fan della coppia amatissima possono dunque dormire sonni tranquilli: non c'è alcuna rottura o crisi di sorta tra loro.

