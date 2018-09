Si sono spente le luci dei riflettori sui Ferragnez? Macché, il matrimonio di sabato 1 settembre a Noto è stata solo ed esclusivamente la ciliegina sulla torta di un'avventura sentimentale che ormai da due anni pieni conquista tutte le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa (e non solo) oltre a egemonizzare il mondo dei social. Chiara Ferragni e Federico Lucia, la coppia neo-sposa, adesso dovrà tornare alla vita di tutti i giorni. Certo, dimenticatevi di congedo parentale, permessi retribuiti per consentire il viaggio di nozze alla coppia di sposini. Chiarotta - come la chiama mamma Marina - e il rapper milanese si sono già goduti ampiamente le vacanze durante tutto il periodo estivo trascorrendo un mese intero alle Baleari. Il piccolo Leone, a neanche un anno di vita, ha già visitato più posti al mondo che un 'normale' cittadino. Ma come mai Chiara e Federico non sono ancora andati in viaggio di nozze? (Continua a leggere dopo la foto)

La risposta al quesito è molto semplice e, in realtà, ve l'abbiamo già data: dopo l'estate si torna alla vita di tutti i giorni e la coppia più social del mondo deve pensare agli impegni lavorativi. Ed è per questo che la Ferragni, neanche il tempo di dire sì a Federico, è volata alla volta di New York dove si sta svolgendo la consueta Fashion Week. Il rapper, dal canto suo, da questa sera sarà impegnato con X-Factor 12: le prime settimane, però, vedremo delle puntate registrate mentre per la diretta televisiva bisognerà attendere ottobre. Fedez, in questi giorni, sta lavorando al nuovo disco. Ma sul matrimonio dei Ferragnez è stato davvero detto tutto? Sì, o quasi. Perché va bene gustarsi le foto, divertirsi con gli sketch degli amici del rapper meneghino, ammirare le foto degli outfit di sposa e invitati ma alla fine, quando si parla di influencer, bisogna anche fare i conti della serva. (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram #TheFerragnez day 1 💘 Getting so excited for today 👰🏼 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Set 1, 2018 at 4:54 PDT

E bene sì cari signori, sapete quanto hanno guadagnato i Ferragnez da questo matrimonio? Beh, reggetevi forte alla sedia perché 'Qui Finanza', portale specializzato in ambito economico, ha fatto il resoconto e sono dati davvero strabilianti. Anche perché a quanto pare Chiara Ferragni ha battuto (e beffato) l'altra sposa dell'anno, ovvero Meghan Markle. "Launchmetrics ha utilizzato i propri tool per stimare il Media Impact Value del matrimonio, in un arco temporale dal 31 agosto al 4 settembre. Con oltre 67 milioni di interazioni, si parla di un valore di 3.6 milioni di dollari". E ancora, come viene riportato: "Si calcola il valore della singola citazione, misurando la larghezza di un placement e il valore che avrebbe tale spazio in termini di advertising. In tal senso, Dior ha ottenuto 5.2 milioni di dollari in Media Impact Value, con la sola Ferragni". Basta così? Macché, perché Lancome, per il trucco, ha ottenuto la bellezza di 700mila dollari mentre Alberta Ferretti, maison di moda italiana, un ritorno in termini di 'impact value' di ben 330mila dollari (solo per aver vestito le damigelle!). (Continua a leggere dopo la foto)



I dati raccolti da 'social metrics' sul matrimonio dei Ferragnez, invece, sottolineano come ben 30mila account abbiano sfruttato l'hashtag con un totale di 117mila tweet pubblicati, suddivisi nei tre giorni del grande evento, dal 31 agosto al 2 settembre. I numeri, poi, aumentano se si parla di interazioni dei post. In quei giorni ne sono state registrate 34 milioni, con Instagram a farla da padrone tra i vari social, con il 96% delle interazioni. Chiara Ferragni è risultata essere più attiva di Fedez e, grazie anche al suo più vasto bacino d'utenza, ha ottenuto facilmente il record di like del matrimonio. La foto pubblicata che la mostra baciare il suo neo-marito, a suggello delle nozze, ha ottenuto 2.8 milioni di mi piace, con 44mila commenti.

