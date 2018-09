Beccato! Alessandro Preziosi di nuovo ‘in love’. Sorpresissima: è lei!

I fan di Alessandro Preziosi non dovranno aspettare molto prima di rivederlo in tv. L'attore e sex symbol che ricordiamo sul set di 'Elisa di Rivombrosa', dove poi ha conosciuto e si è innamorato di Vittoria Puccini, tornerà presto su Canale 5 con la fiction 'Non mentire'. Si tratta di un 'thriller relazionale' che ha come cornice Torino. La trama? Laura, un'insegnante di un liceo della città, accetta di uscire con Andrea, un noto chirurgo che è anche il padre di uno dei suoi studenti. La serata passa piacevolmente e lui spera di rivederla presto, ma lei il giorno dopo lo denuncia a sorpresa per violenza.

Nessuna prova, i due sono apparentemente in buona fede. La polizia dovrà svolgere le sue indagini addentrandosi anche nel passato di Laura e Andrea, il cui incontro avrà ovviamente pesanti conseguenze anche all'interno delle rispettive famiglie. Chi dice la verità e chi, invece, mente? La storia è incentrata proprio su questo dubbio.



A interpretare Andrea sarà Alessandro Preziosi, a vestire i panni di Laura, invece, Greta Scarano. Nel cast troviamo anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. La regia di 'Non mentire' è di Gianluca Maria Tavarelli. La fiction andrà in onda prossimamente su Canale 5, ma parliamo di Preziosi per un 'gossip dell'ultima ora': il bell'attore è in love. I paparazzi del settimanale Nuovo l'hanno infatti sorpreso in vacanza in compagnia di una donna.

Lei si chiama Elettra Pierantoni e i due piccioncini sono stati immortalati tra baci, coccole e abbracci nelle acque cristalline di Pantelleria, dove evidentemente si godono questi ultimi sprazzi d'estate. Di quella che la rivista etichetta come neofidanzata di Preziosi, però, si sa poco e niente ancora. Non stupisce che l'attore non abbia ancora fatto le presentazioni ufficiali: è da sempre riservatissimo sul suo privato.

Sempre il settimanale che ha firmato lo scoop, sostiene che la donna che ha rubato il cuore a Preziosi (che fino a un anno fa era legato a Greta Carandini, più giovane di lui di 17 anni) sia una sceneggiatrice che ha lavorato a un documentario "Io sono qui" e ad alcuni cortometraggi, come "Rosso Liquido", "Semiliberi" e "Greta". Inoltre, secondo Nuovo, Elettra Pierantoni avrebbe uno zio illustre. Sarebbe infatti la nipote del grande e celebre attore Ennio Fantaschini.

