Belen e Iannone, la news è pazzesca. Gli amici della coppia spifferano: ”Felicissima”

Per Belen Rodriguez è un periodo d'oro. La showgirl argentina è tornata in televisione grazie alla conduzione di ''Balalaika'', il programma dedicato ai Mondiali di calcio della Russia, insieme a Nicola Savino e Ilary Blasi e ha trascorso l'estate all'insegna del relax insieme alla famiglia e ad Andrea Iannone. Dopo una piccola crisi, la coppia si è ritrovata più affiatata che mai, il centauro della Suzuki in MotoGP non perde occasione per testimoniarle il suo amore: "Mi fai impazzire. Ti amo" le ha scritto recentemente sui social. E adesso ''Novella 2000'' lancia l'indiscrezione bomba: ''Secondo le più indiscrete voci, infatti, sembrerebbe che la showgirl sia nuovamente in dolce attesa. A Milano chi le vuole bene assicura che la notizia potrebbe essere non vera, ma verissima. Belen sarebbe incinta di pochissimo del suo fidanzato Andrea Iannone. Che questa sia solo la speranza di chi vorrebbe un legame ancora più forte con il quasi ormai storico fidanzato, arrivato nella vita della donna dopo la fine del matrimonio con De Martino, oppure un gossip azzardato, o una semplice verità?''. (Continua a leggere dopo la foto)



La stessa Belen, aveva affermato più volte di non volere che Santiago restasse figlio unico per molto tempo. E così, dall’alto dei suoi cinque anni, sarebbe sicuramente prontissimo per ospitare un fratellino oppure una sorellina e proteggerla da perfetto fratello maggiore. Dopo la crisi di un po’ di mesi fa, il modo migliore per poterla spazzare via sarebbe proprio mettere in piedi una famiglia solida. La coppia esce infatti da un momento molto buio. All'inizio dell'estete i due si erano presi un periodo di pausa e si erano allontanati.

''Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi in cui è meglio sospendere ogni scelta, tirare il fiato e non emettere alcuna sentenza rispetto al proprio presente. Quando non ci è davvero chiaro ciò che sentiamo o vogliamo, abbiamo il dovere di accettare insicurezze e confusione. È inutile accanirsi nel voler trovare una soluzione immediata e a tutti i costi... volte non si è capaci di dare una risposta ai propri interrogativi. Ho solo bisogno di silenzio e riservatezza. Ci sono periodi in cui è meglio tacere. Per non ferire. Per non ferirsi'', aveva scritto il settimanale Oggi riportando le parole che Belen avrebbe detto ai suoi più cari amici.

Oggetto della discordia era stato Fabrizio Corona, storico ex che Belen aveva incontrato in pubblico dopo l'uscita dal carcere. Iannone non aveva preso bene il 'riavvicinamento' tra i due e aveva deciso di mollare la presa. Sempre a "Oggi", Belen aveva spiegato: ''Ho forse sottovalutato gli effetti di questa scelta spontanea e pubblica. Non c'è alcun motivo per agitarsi. Andrea, poi, in fondo ha scelto consapevolmente come compagna Belen e non una ragazza anonima, lontana dalle luci dei flash e dei riflettori''. Adesso la crisi è solo acqua passata. E i fan, sempre attenti alla vita sentimentale di Belen, attendono conferma su quella che potrebbe essere la seconda gravidanza della showgirl argentina.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme. Il motivo