“Chiara, perché?”. Matrimonio Ferragnez, a pochi giorni dal sì, il tremendo sospetto

Il primo settembre 2018, nel matrimonio più social e di cui si continuerà a parlare ancora per molto, Chiara Ferragni e Fedez si sono giurati amore eterno. Ospiti vip, musica, fiori a tonnellate, fiumi di champagne, gadget con l'immagine della coppia, volo privato e chi più ne ha, più ne metta. Quello dei Ferragnez è stato un matrimonio pazzesco e nessuno potrà mai dimenticarlo. Se ne è parlato un sacco prima, se ne è parlato (e fotografato) durante, se ne è parlato moltissimo dopo. Beh, è normale quando gli sposi sono due come loro. E sono normali anche le critiche, ci stanno. E i vip più social d'Italia devono accettare pure quelle. Per esempio Chiara ha dovuto accettare che qualcuno – Stefano Gabbana – criticasse il suo vestito, o che qualche follower giudicasse troppo misero il menù scelto dagli sposi. E infatti a tutte le critiche i due hanno risposto con calma. O con l'indifferenza più assoluta come a dire "che me ne frega".

Ora, però, è venuto fuori un particolare del giorno del matrimonio che finora era sfuggito a tutti. Particolare che fa pensare che le famiglie degli sposi stiano nascondendo qualcosa. Dopo aver probabilmente passato in rassegna i social, il settimanale Oggi pare non abbia potuto fare a meno di notare una cosa. E sapete quale? Sul web non c'è traccia di una che ritrae insieme Chiara Ferragni e la madre di Fedez. Possibile che la sposa non abbia trovato un secondo per scattarsi una foto con la suocera?

Si legge sul settimanale "Tra trilioni di foto e video dell'evento, nessuno è riuscito a immortalare un bacio o un abbraccio tra suocera e nuora"?. Che tra loro non corra buon sangue? Bah. È anche vero che si può dire la stessa cosa di Fedez e dei genitori della Ferragni. Però le due consuocere si sono fotografate insieme. Non solo. Sul profilo Instagram della mamma di Chiara, la foto con la mamma rapper è tra quelle che ha ricevuto più like.

Quindi questo esclude che tira una brutta aria tra i Ferragni e i Lucia. Forse davvero Chiara non ha avuto tempo di farsi immortalare con la mamma di Fedez? Alle spose, in fondo, il giorno del matrimonio si perdona tutto. "Ero troppo emozionata e non riuscivo a trattenere le lacrime - ha raccontato l'influencer sui social - È stato un momento magico". Ora, però, vogliamo andare a fondo e scoprire che rapporto ci sia tra nuora e suocera.

