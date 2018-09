“La prima volta”. Altro che Romina: con chi si presenta Al Bano a Venezia

Al Bano e Romina, Romina e Al Bano. E Loredana Lecciso. Sono mesi che la cronaca rosa non dà tregua a quello che è stato definito un 'triangolo amoroso'. Da ormai 5 anni il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina Power hanno riallacciato i rapporti. Di lavoro, inizialmente, ma poi le voci di un ritorno di fiamma dopo la fine della relazione di lui con la Lecciso si sono fatte prepotenti. Per tutta l'estate non si è parlato d'altro e a proposito del gossip del momento, Al Bano ha parlato di recente in un'intevista rilasciata al canale YouTube di Franco Bagnasco.

''Ero convintissimo che la mia storia con Romina fosse definitivamente conclusa, però il destino ti gioca sempre strane cose. Lavorando insieme abbiamo recuperato la gioia di stare sul palcoscenico, ci divertiamo ancora oggi. Lei è sempre la madre dei miei quattro figli ed a tutto quello che è successo io non so darmi ancora una spiegazione. Sicuramente quando il destino si mette contro di te, tu devi soltanto aspettare che cambino le cose''. (Continua dopo la foto)



Se la prende coi giornali, poi, Al Bano, perché ''nessuno ha tante copertine come ne abbiamo avute io e Romina. Ho proposto a vari direttori dei giornali di dare una parte del loro incasso in beneficenza, ma loro non sentono. Ti sfruttano e ti ammazzano, ti danno 70 amanti. Strumentalizzano il mio nome e se dovessi pensare che grazie al gossip io esisto, cambierei mestiere da domani''. Ricordiamo che alcuni magazine davano per certo il ritorno di fiamma e, addirittura, nuove nozze imminenti.

A quanto pare, però, non c'è stato né l'uno (il ritorno di fiamma), né l'altro (il matrimonio). E infatti il cantante si è presentato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia con i figli avuti dalla Lecciso, Jasmine e Bido. È stata la prima occasione publica in cui Al Bano si è fatto vedere con i ragazzi. E Romina? Si sono allontanati, ha svelato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv, ospite a Pomeriggio Cinque. Secondo Signoretti a Cellino San Marco gli equilibri sono cambiati da maggio scorso, riporta Il Tempo. (Continua dopo la foto) Quindi il retroscena: Loredana Lecciso ha ricucito i rapporti con il compagno di una vita ed è tornata nella bellissima tenuta pugliese. “Barbara, come sai, lei non ha mai risposto alle frecciatine di Romina e si è sempre comportata da signora, ma le donne quando tornano poi chiedono qualcosa in cambio e cosa avrà mai chiesto?”, ha chiesto il direttore insinuando che avesse voluto l'allontanamento della Power. La D'Urso, però, non ha alimentato la polemica.

La padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha ricordato che la Lecciso sarà presto ospite del suo salotto, quello di Domenica Live il prossimo 16 settembre. Magari in quell'occasione ne sapremo di più. Poi la D'Urso ha lanciato il servizio su Al Bano sul tappeto rosso di Venezia in compagnia dei suoi due figli più piccoli, Jasmine e Bido, tenuti lontano dai riflettori fino ad adesso. “L’ho già fatto altre volte, ma è sempre emozionante il tappeto rosso”, ha spiegato il cantante ai microfoni di Mediaset.

