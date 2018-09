“Convinto che con Romina…”. La ‘mossa’ di Al Bano spiazza: la confessione

Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Romina Power: continua, dunque, il triangolo amoroso Al Bano-Romina-Loredana Lecciso. Da cinque anni, come saprete, tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie sono ripresi i contatti, inizialmente solo lavorativi, poi le voci di un ritorno di fiamma. Le ultime dichiarazioni di Al Bano rilasciate al canale YouTube di Franco Bagnasco hanno riportato i due al centro delle voci di gossip. Lo è stato per tutta l’estate e, chissà, continuerà ad esserlo anche in futuro. Al Bano a proposito del gossip che lo riguarda da vicino, tuona: "Mi fa schifo. È questo che ha deviato l'attenzione rispetto alla potenzialità del cantante, cosa che all'estero fortunatamente non succede". L'intervistatore cita l'interruzione dei contatti con l'ex moglie, ma il cantante lo corregge immediatamente: ''Io non ho interrotto il legame con Romina, è lei che ha deciso di andarsene. Io a malincuore non potevo dire di rimanere. Chi ha voluto questo re-incontro è stato un impresario russo''. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi Al Bano ha spiegato: ''Ero convintissimo che la mia storia con Romina fosse definitivamente conclusa, però il destino ti gioca sempre strane cose. Lavorando insieme abbiamo recuperato la gioia di stare sul palcoscenico, ci divertiamo ancora oggi. Lei è sempre la madre dei miei quattro figli ed a tutto quello che è successo io non so darmi ancora una spiegazione. Sicuramente quando il destino si mette contro di te, tu devi soltanto aspettare che cambino le cose''.

Infine se la prende coi giornali: ''Nessuno ha tante copertine come ne abbiamo avute io e Romina. Ho proposto a vari direttori dei giornali di dare una parte del loro incasso in beneficenza, ma loro non sentono. Ti sfruttano e ti ammazzano, ti danno 70 amanti. Strumentalizzano il mio nome e se dovessi pensare che grazie al gossip io esisto, cambierei mestiere da domani''. Qualche tempo fa i magazine arrivarono a dire che tra i due fosse riesploso il vecchio amore e che erano addirittura pronti alle nozze. Non è successo.

A queste voci aveva risposto Romina Power. Intervistata dal Giornale di Puglia, la cantante ha detto: “Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e televisione. Danno un’immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza. Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano. Non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera informazione, né ad una crescita di nessun tipo”.

