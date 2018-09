“Il matrimonio dei Ferragnez”. Ops! Rovazzi (ex amico di Fedez) rompe il silenzio

Difficile credere che qualcuno abbia rinunciato volontariamente a presenziare all'evento dell'anno, le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. Eppure alla festa organizzata nella Val di Noto, in Sicilia, ci sono stati dei grandi assenti: oltre a Fabio Rovazzi, ex amico del rapper, che non era stato invitato, è mancato anche J-Ax, il quale è stato probabilmente invitato, ma ha preferito esibirsi sul palco di Radio Deejay. Tra Fedez e l'ex cantante degli Articolo 31 non sembra correre buon sangue. In ogni caso, Rovazzi e J-Ax sono stati fotografati insieme, proprio nella stessa serata in cui, a km di distanza, i Ferragnez festeggiavano in allegria Adesso, però, il cantante lanciato proprio da Fedez ha deciso di rompere il silenzio sulle nozze più attese del 2018. Rovazzi, secondo quando riportato da GossipBlog, durante la Mostra del Cinema di Venezia avrebbe dichiarato ad una fan: “Il matrimonio? Sì, l’ho seguito. Bello! Bello, bello. L’importante è che siano felici“. “Federico ha una nuova vita, è diventato papà e ha altre priorità”, ha detto qualche mese fa il cantante di ‘’Andiamo a comandare’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Rovazzi scarica la colpa del rapporto di amicizia sfumato su Fedez, ma senza tagliare del tutto i ponti: “Nessun trauma e nessuna chiusura. I cambiamenti non implicano necessariamente la chiusura dei rapporti con chi ti ha accompagnato per un pezzo di strada”. Poco prima del matrimonio dei Ferragnez, Rovazzi aveva parlato così in merito al rapporto con Fedez: ‘’Con J-Ax è tutto a posto […] soffro per la situazione creata con Fedez e non andrò al suo matrimonio’’.

‘’I rapporti - aveva detto ancora Rovazzi - sono la cosa più bella nella vita, quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose’’. E mentre il cantante milanese cerca di calmare le acque, la fresca moglie di Fedez ha tolto il follow a J-Ax e Rovazzi. Ma non sono stati gli unici a perdersi la festa: assenti anche Ilary Blasi e Francesco Totti. La Blasi aveva fatto una specie di "autoinvito" durante un'intervista e la coppia Ferragni-Fedez si era subito affrettata ad invitarla insieme alla sua famiglia.

Una gentilezza inutile, però, dato che comunque i Totti non si sono presentati. Non pervenuta Paris Hilton, la cui presenza era attesissima: molti già pregustavano le sue storie o i suoi post all'insegna della sobrietà, invece la ricca ereditiera non si è presentata. Assenti anche Bianca Balti, Martin Garrix, i Dark Polo Gang, Dua Lipa, cantante amica di Chiara, impegnata in un festival a Dublino.

