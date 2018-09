“Beccata così”. Francesca Pascale accende il gossip: la paparazzata (senza Silvio)

Lei, Francesca Pascale, ha 33 anni, lui è Silvio Berlusconi ex premier con 81 candeline sulla torta di compleanno sono una delle coppie più seguite del jet-set. I due da diverso tempo sono una coppia affermata e, come tutte le coppie, passano le vacanze insieme. Come ogni anno la meta delle loro ultime ferie è stata Villa Certosa a Porto Rotondo, in Sardegna, ma le foto pubblicate in esclusiva da Oggi ritraggono una dinamica di coppia molto particolare: ogni giorno Francesca prende la barca la mattina in compagnia dei suoi amici, prende il largo e trascorre l’intera giornata a ridere, fumare e a bere buon vino in compagnia, mentre Silvio Berlusconi trascorre il suo tempo a casa in versione “casalinga”, stando con i i figli, alcuni amici e e rilassandosi, pronto per affrontare la nuova stagione politica. ''Ormai le estati smeralde di Berlusconi sono così - si legge sul settimanale di gossip - lui sta a casa, a organizzare cene con Briatore e a scegliere le scalette delle canzoni con Apicella; la Pascale esce in barca con gli amici e torna solo in tarda serata''. (Continua a leggere dopo la foto)



Lei è solita uscire con l’addetta stampa Alessia Ardesi e un misterioso ragazzo in slip Versace: con loro selfie, qualche battuta e pranzi a bordo I paparazzi notano anche delle bottiglie di vino ghiacciato e qualche sigaretta rollata. I due, stando ad alcune indiscrezioni, vivrebbero un rapporto di amicizia più che di amore. Francesca farebbe compagnia a Silvio nella vita di tutti i giorni e durante i suoi viaggi di lavoro, mentre lei godrebbe dei beni e della ricchezza di Silvio Berlusconi.

Con Francesca Pascale ci sono l’equipaggio ridotto (il comandante e un marinaio), un misterioso amico tatuato in slip Versace e un’amica. In una giornata di vento, con Papi affidato alle amorevoli cure dei figli (''Mancava solo Pier Silvio, mentre Marina si è fermata una sola notte'', confida una fonte interna a villa Certosa), lo yacht è approdato nelle acque tranquille e aria immobile di Cala Moresca, a circa 2,5 chilometri da Golfo Aranci, proprio davanti all'isolotto di Figarolo, lungo la costa nord orientale della Sardegna. Nessuna traccia, invece, di Loredana Lecciso.

L'ex compagna di Albano Carrisi era volata in direzione Sardegna insieme alla Pascale e a Berlusconi lo scorso luglio e insieme a loro si era goduta qualche giornata in pieno relax. L’ex compagna del cantante pugliese non ha mai tenuto nascosta la speciale amicizia con il Cavaliere e la sua fidanzata, tanto che su un post pubblicato su Instagram la Lecciso aveva messo una foto che la ritraeva insieme alla Pascale e nella didascalia comparivano molti cuoricini, in segno di affetto. I tre protagonisti dello scoop erano stati paparazzati dal settimanale Oggi mentre scendevano dal jet privato per arrivare a villa Certosa.

Dimagrito e con il volto “tirato”. Al matrimonio di Marianna Pascale, la sorella di Francesca, Silvio Berlusconi si è presentato così: abito blu, camicia bianca e due boccioli di rosa all’occhiello. Le foto della cerimonia, e del suo viso nuovo di zecca, fanno il giro del web