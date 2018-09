“Sono tornati insieme”. Bomba Brad Pitt: lo ha fatto davvero. Ed è choc puro

La vita ci riserva sempre delle grandi sorprese. Sorprese che a volte stravolgono l’esistenza. Sorprese che a volte fanno davvero bene al cuore. Perché questo preambolo? Qual è il succo del nostro discorso? Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a dire che la giustizia, su questa terra, a volte esiste. Magari per ottenerla devi faticare parecchio. Devi aspettare. Devi perdere la pazienza. Poi, però, puoi gustare il risultato facendo una smorfia di soddisfazione al resto del mondo. Ragazzi, la notizia è grossa. Praticamente una bomba. E cioè? Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme. Vi rendete conto? Erano stati sposati. Poi lui aveva lasciato lei per Angelina Jolie. Tutto il mondo aveva compatito Jennifer Aniston. Ogni volta che la vedevamo e la invidiavamo per il suo fisico perfetto alla sua età, pensavamo che comunque, lei, era stata lasciata da Brad Pitt. E che aveva sofferto le pene dell’inferno. Come tutte le donne normali. Continua a leggere dopo la foto

Però era impossibile non amare la coppia Pitt-Jolie, anche detti i Brangelina. Erano belli, sorridenti, ricchi, ricchissimi, equi e solidali, generosi, pieni di bambini anche adottati. Insomma, la perfezione. Almeno all’apparenza. Già perché la loro vita non era poi così perfetta come volevano farla apparire. E infatti l’idillio è finito. E ora lui, al quale sono stati attribuiti numerosi flirt, sembra essere ritornato con la ex ex moglie. Dopo i vari gossip degli scorsi mesi che hanno visto protagonisti proprio i due attori, sembra arrivare una ulteriore dimostrazione. Continua a leggere dopo la foto

A confermare quella che sembrava solo un’ipotesi sono i media New Idea e In Touch. A quanto pare i due starebbero trascorrendo dei giorni proprio in Italia, sul Lago di Como, a casa di George Clooney. Secondo quanto rivela New Idea, a casa di George, ci sarebbe anche la figlia dell’amatissimo attore, avuta con Angelina Jolie. La Aniston, dopo aver terminato le riprese del film Murder Mystery (girato proprio nelle zone di Como e Milano) avrebbe raggiunto Brad Pitt nella casa di George Clooney. Continua a leggere dopo la foto

Non è tutto: secondo New Idea, Brad Pitt e Jennifer Aniston non solo si sarebbero riavvicinati ma avrebbero rinnovato le promesse proprio nel giorno del loro diciottesimo anniversario di matrimonio. Oh my God!!!!!!!! Secondo le indiscrezioni di In Touch, i due attori gireranno l’Italia per due settimane. Il lago di Como, dunque, sarebbe solo una delle tappe. Ma è solo un’indiscrezione? Sembra che sia molto di più, praticamente c’è la certezza. Vero ritorno di fiamma? Aspettiamo di sentire cosa dicono i diretti interessati.

“Identica alla ex”. Chi è la nuova fiamma di Brad Pitt. Il gossip è esploso: non solo Angelina Jolie, anche lui ha voltato pagina. E la nuova ‘amica’ non solo è molto famosa, ma somiglia in modo impressionante all’attrice



fbq('track', 'Gossip');