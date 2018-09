A 48 anni e dopo altalenanti periodi a combattere con la bilancia, Mariah Carey ritrova il sorriso e un sex appeal invidiabile. Merito di un bypass gastrico, che ha permesso alla diva americana di perdere ben 22 chili. La cantante, che negli ultimi tempi era finita nel mirino del web per le sue forme burrose, è apparsa in una veste diversa, mano nella mano con il suo toyboy Bryan Tanaka: visibilmente dimagrita, ha mostrato un fisico da urlo facendosi fotografare fasciata in tubini che mettevano in risalto le sue nuove forme all’uscita da una cena romantica a Beverly Hills. Le voci di un possibile intervento erano iniziate a circolare a settembre. ''Mariah è sempre stata orgogliosa delle sue curve, ma questa estate, dopo la fine del tour, era stremata - ha raccontato una fonte a Page Six - faceva fatica a ballare''. E così Mariah, costretta a una dieta senza fine, ha fatto ricorso alla chirurgia: ''Il suo peso che non riesce ad assestarsi la snerva – ha continuato la fonte – Per lei è difficile gestirlo''. (Continua a leggere dopo la foto)



I primi a svelare il segreto di bellezza di Mariah Carey sono stati i giornalisti di Page Six del New York Post. L'intervento dovrebbe essere stato effettuato alla fine dello scorso anno e a distanza di pochi mesi Mariah Carey sembra stare bene. Anzi, benissimo. Il suo account Instagram è un tripudio di foto in bikini e abitini stretti. La cantante è tornata in splendida forma ed è orgogliosa di mostrare il suo nuovo fisico, ultimamente appesantito dai chili di troppo.

Proprio lo scorso anno aveva fatto il giro del web un filmato che mostrava i suoi movimenti goffi durante un concerto a Las Vegas. "Balena spiaggiata“, “ippopotamo“, “troppo pesante per essere sollevata”, “capace di ballare anche con gambe che sembrano tronchi”, erano stati i commenti della rete al video che mostrava la cantante vestita con un body rosa ricoperto di lustrini che metteva in evidenza tutte le sue abbondanti forme. A seguito della separazione con il fidanzato miliardario James Packer la situazione le era un po' sfuggita di mano tanto che per Mariah Carey il peso era diventato una limitazione durante i concerti.

Proprio la difficoltà nei movimenti durante i concerti avrebbe spinto la cantante a sottoporti a un intervento di bypass gastrico. “Mariah è sempre stata orgogliosa delle sue curve ma la scorsa estate, a pochi giorni dalla fine della residenza di Las Vegas, e poi con il successivo tour con Lionel Richie, ha notato che stava diventando sempre più difficile ballare, ed era sempre più criticata sul web” aveva rivelato una fonte al Mirror.

