“Adorabili!”. Jacques e Gabriella di Monaco, piccoli principi crescono. E conquistano tutti…

Jacques e Gabriella, figli di Alberto II e Charlène Wittstock, crescono a vista d'occhio e non potrebbero farlo meglio. Nati nel dicembre 2014, da quel giorno sono indubbiamente sotto i riflettori, ma senza un'eccessiva ossessione da parte della stampa, che si accontenta degli scatti social postati da mamma Charlene. Un'infanzia all'aria aperta e a stretto contatto con i sudditi. Nel Principato di Monaco non è raro incontrare i royal baby di casa Grimaldi al parco e vederli mentre si rincorrono tra scivoli e altalene. "Sono molto attivi, giocosi, continuamente in movimento. E sì, ci danno un sacco di lavoro", aveva raccontato mamma Charlene alle cronache a pochi mesi dalla nascita. E papà Alberto aveva subito aggiunto: "Devo dire che Charlene si occupa dei bambini meravigliosamente. È una madre bravissima e trascorre con loro tantissimo tempo". Jacques e Gabriella si vedono sempre più spesso perché ''devono abituarsi alla presenza di tante persone, per non essere impreparati quando sarà il momento di assumersi delle responsabilità'', come spiegato da un pragmatico papà Alberto. (Continua a leggere dopo la foto)



E se l'erede al trono Jacques, nato dopo la sorella ma primo in successione per il titolo reale, somiglia tanto a mamma Cherlene, Gabriella avrebbe già mostrato un caratterino niente male. Gli ultimi scatti mostrano i gemellini di casa Grimaldi al tradizionale picnic monegasco, al quale partecipano migliaia di sudditi, invitati nel Parco dedicato alla principessa Antonietta. Jacques e Gabriella hanno indossati gli abiti tradizionali e si sono trattenuti insieme ai genitori, tra coccole e giochi.

I fotografi presenti alla manifestazione del Principato di Monaco hanno immortalato i piccoli, che a dicembre compiranno quattro anni. Il biondissimo Jacques ha una grande passione per i motori. Passione ereditata da nonno Ranieri e papà Alberto, grandissimi appassionati di Formula uno e di auto. Sembrano lontani i tempi in cui i rotocalchi davano conto delle fidanzate vere o presunte dell’erede monegasco.

Nella vita di Alberto di Monaco ci sono state Catherine Oxenberg di Dinasty, l’irresistibile Brooke Shields che nel 1983 era già celebre per Laguna blu, la top model Claudia Schiffer, seguita dalla rossa Angie Everhart, Tasha de Vasconcelos. Il principe vanta anche flirt made in Italy. Negli anni Ottanta è la volta di Patrizia Pellegrino, che tempo dopo dichiara, poi di Simona Tagli. Poi la relazione con l'ex nuotatrice Charlene Wittstock, le nozze e la nascita dei due figli. Adesso Alberto ha solo occhi per sua moglie e per i sue due gioiellini.

