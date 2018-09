Tutti concentrati su Fedez e Chiara Ferragni. I bagordi e la festa post-matrimonio continua ad andare avanti in queste ore. Sempre fedelmente documentate sui social network. Con buona pace di chi 'bacchetta' e chi ci scherza su. A far discutere, nelle ultime ore, è il menù del Royal Wedding italiano: Chiara e Federico hanno scelto solamente tre portate - più buffet, secondo quanto dichiarato dai presenti via social - nonostante la cifra da capogiro spesa per realizzare il matrimonio dei Ferragnez. A proposito, sapete quanto è costato il tutto? Beh, ben 20 milioni di euro. Ma a far discutere sono stati anche gli invitati: a un matrimonio vip, secondo alcuni, non erano presenti personalità poi tanto conosciute. E sì, perché ci si aspettava Paris Hilton che, però, non è arrivata; ci si attendeva J-Ax ma aveva impegni professionali (ufficialmente). Mika ha dovuto dare forfait, così come Max Pezzali e consorte. A presenziare all'evento più cool dell'anno gli amici di sempre più colleghi di lavoro e parenti. Tra questi Gilda Ambrosio (il suo bacio con Ceskiello ha fatto 'parecchio' divertire) presente ma senza Stefano Di Martino. Ma tra gli invitati a conquistare la luce dei riflettori è stato un maschietto... (Continua a leggere dopo la foto)



Di chi parliamo? Con buona pace dello sposo, i social network nelle ultime ore hanno trovato un nuovo 'bello' da seguire. E fa sempre parte di casa Ferragni. Eh sì, perché si tratta niente poco di meno che del fidanzato di Valentina Ferragni: Luca Vezil. È lui ad aver fatto incetta di like e cuoricini nelle ultime ore: lo zio di Leone ha conquistato i rotocalchi di cronaca rosa e non solo. Anche se Luca è un nome noto nel mondo della moda: nel maggio del 2014 il suo blog è stato dichiarato uno dei migliori del settore in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma chi è Luca Vezil? Luca Vezil, ligure di nascita, è laureato Igienista dentale all’Università degli Studi di Genova. Curiosità, si tratta del secondo igienista di casa Ferragni essendoci già Francesca, la sorella più grande di Chiara, a svolgere questa professione. Il giovane modello, finito sulla bocca di tutti grazie agli scatti strappati durante il matrimonio dei Ferragnez, ha scelto di non abbandonare gli studi nonostante la sempre maggiore popolarità sul web. Ma cos'altro sappiamo su Luca? Esperto di moda, è un vero e proprio influencer al maschile: le sue foto fanno parecchia tendenza, sfoggia sempre orologi di lusso e su Instagram non mancano le auto di lusso. (Continua a leggere dopo la foto)



Come i Ferragnez, anche Luca Vezil e Valentina hanno un cagnolino da accudire: si tratta di un french bulldog, Pablo Theodore Vezagni. Secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia i due innamorati avrebbero dovuto partecipare a Temptation Island Vip 2018. L'esperto di gossip, nonché autore del programma TV, ha spiegato in una Instagram Stories: "Lui e la fidanzata sarebbero stati perfetti per Temptation Island Vip. Abbiamo chiacchierato con Fede per capire. Ma c’era il matrimonio e, alla fine, niente".

Leggi anche:

“Sono nata così”. Ecco Valentina, la sorella di Chiara Ferragni. L’avete mai vista?

fbq('track', 'Gossip');