“È gay”. Il ballerino di Amici, a sorpresa, rivela a tutti la sua omosessualità

Il famoso ballerino di Amici ha fatto coming out. Stufo di vivere l’amore con il suo compagno nel segreto più totale, ha deciso di parlarne. E, contemporaneamente, di rivelare a tutti la sua omosessualità. Ve lo ricordate Vito Conversano? Era quel ballerino carinissimo di “Amici 2011”: tratti delicati, fisico giusto, insomma un bel ragazzo. Ma tutti lo ricorderete perché la temibile Alessandra Celentano – che in genere massacra quelli che non ritiene dei veri ballerini – aveva un debole per lui. Durante il reality, Conversano ebbe una storia d’amore con Debora Di Giovanni, storia che fece molto discutere. Ad Amici arrivò in finale ma non vinse, quell'anno la meglio l’ebbe il cantautore Virginio Simonelli. Dopo lo show, non si parlò quasi più di Conversano se non qualche tempo fa quando iniziarono a circolare delle sue foto, foto che mostravano la sua assurda trasformazione rispetto ai tempi di Amici. Fisico scolpito da palestrato, muscoli super definiti, oggi Vito è un appassionato di fitness. Continua a leggere dopo la foto

Il suo viso d’angelo di un tempo ha lasciato il posto a una faccia da duro e il suo corpo si è riempito di tatuaggi. Dopo la partecipazione al talent show di Canale 5 ha continuato a fare il ballerino, tanto da arrivare nel 2014 al Moscow Ballet West, poi si è trasferito a Tel Aviv ed è diventato primo ballerino dell’Israel Ballet. Traguardi importantissimi per il giovane ballerino che, in questi giorni, è tornato a far parlare di sé. Continua a leggere dopo la foto

Dopo la storia con la collega Debora di Giovanni e quella con un’altra ballerina, Francesca Manfredi, la vita sentimentale di Vito è rimasta piuttosto misteriosa. Fino a poco fa. Quando Vito ha postato una serie di scatti in compagnia di un uomo, Daniele, che ha presentato a tutti come il suo fidanzato. Vito Conversano ha deciso di fare coming out e di non avere più segreti. Continua a leggere dopo la foto

"Oggi il pregiudizio è ormai parte della nostra società! Ma l'amore non ha sesso, non ha forma... Tutti abbiamo un cuore. La felicità indiscussa di un essere umano non deve mai essere giudicata... ma rispettata!! Sono felice, siamo così...Io amo il mondo. E grazie a Dio che viviamo la nostra vita per come siamo e no chiusi in una repressione... (Il mio cuore vive) e per sempre sarà così....!” ha scritto Vito su Instragram. Ma chi è il suo fidanzato? Si chiama Daniele ed è un infermiere salentino. I due non si nascondono e sui social si scambiano promesse d'amore.

Vito Conversano, tutti lo ricordiamo per la grazia che caratterizzava le sue esibizioni ad Amici. Ma, dalla fine del talent a oggi, il ballerino è profondamente cambiato.

