Quarantotto anni lei, cinquant'anni lui. E così è venuta al mondo la primogenita degli attori Daniel Craig e Rachel Weisz! L'attrice, 48enne (sì, una maternità in età leggermente avanzata...), ha partorito una bambina, avuta con il collega 50enne divenuto celebre in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di James Bond e che ha sposato, privatamente, nel 2011. La notizia è arrivata dal Daily Mail che cita gli amici vicini alla coppia. I due hanno dichiarato di essere molto felici di conoscere la loro piccola. "Siamo davvero molto contenti - aveva affermato la Weisz in un'intervista rilasciata al New York Times - Avremo un piccolo essere umano. Non stiamo più nella pelle perché vorremmo conoscerlo o conoscerla. Per il momento è tutto un mistero". L'ultima apparizione della coppia sul tappeto rosso risale allo scorso aprile, con la decisione dei due di non esporsi più di tanto al mondo del Gossip.

Mancava solamente Rachel Wesz a sfilare sul celebre red carpet della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia per presentare la pellicola "The favourite", diretta da Yorgos Lanthimos. L'attrice è già madre di Henry, un bambino di 11 anni, avuto dalla precedente relazione, quasi decennale, con il produttore cinematografico Darren Aronofsky. Per quanto riguarda Daniel Craig, è padre di Ella, una giovane ragazza di 25 anni, avuta dal matrimonio con la collega scozzese Fiona Loudon.

L'attore britannico avrà qualche mese da dedicare alla sua bambina appena nata, il cui nome non è ancora stato svelato. Salvo altre novità inaspettate, Craig sarà atteso sul luogo delle riprese della 25esima pellicola su James Bond, previste alla fine di quest'anno. Sebbene l'indiscrezione sia stata divulgata solamente da poche ore, sempre a New York è venuto alla luce anche il secondogenito della coppia Claire Danes e Hugh Dancy.

La madre e il bambino godono di ottima salute, ma non hanno avuto intenzione di svelare il nome del neonato. I due attori sono già genitori di un altro bambino di nome Cyrus, di 5 anni. "E' stata una gravidanza programmata. Era da un po' di tempo che volevamo un altro figlio e finalmente questo è accaduto" ha confessato la Danes pochi mesi fa quando era ospite della trasmissione televisiva americana, The Howard Stern Show.

