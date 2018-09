“E lui dov’è?”. Matrimonio Ferragni – Fedez, Gilda arriva da sola. E il gossip si scatena

Tra i 150 invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez c’era anche Gilda Ambrosio. Che è volata a Noto, in Sicilia, da sola, senza alcun cavaliere al seguito. O meglio dire senza Stefano De Martino. Ebbene sì, il ballerino non ha accompagnato la stilista al matrimonio dell’anno. Una scelta che fa pensare: a quanto pare è vero che la storia tra i due non è decollata come i diretti interessati si aspettavano. Secondo i recenti gossip, infatti, Gilda e Stefano hanno scelto di restare amici dopo un periodo di frequentazione. E in amicizia si sono frequentati qualche settimana fa a Ibiza, dove hanno trascorso le giornate tra tintarella e tuffi, alla presenza di altri amici, tra cui Adelaide, la sorella di Stefano. Ma dietro questa scelta di De Martino si potrebbe nascondere dell’altro.Non è da escludere la possibilità che Stefano non abbia voluto partecipare di proposito al matrimonio dei Ferragnez. (Continua dopo la foto)



Considerata la portata mediatica dell’evento, l’inviato dell‘Isola dei Famosi forse ha preferito non attirare l’attenzione su di sé e sulla storia con Gilda Ambrosio. Una storia che, tra detto e non detto, va avanti ormai da due anni. Ma dopo il divorzio da Belen Rodriguez, Stefano ha scelto di vivere la sua vita privata nel massimo riserbo. Lontana dal clamore di un tempo, quando condivideva le sue questioni di cuore su Instagram.Qual è la verità sulla storia tra Stefano e Gilda? (Continua dopo la foto)

Per il momento i diretti interessati tacciono. La stessa Ambrosio, in una recente intervista a Grazia, ha fatto sapere: “De Martino? No comment, ma gli voglio un bene infinito”.Per un amore che va uno che viene. Ieri Chiara ha voluto omaggiare proprio il neo marito. In che modo? Indossando un vestito da sposa con ricamate le strofe della canzone del rapper. Non una a caso bensì quella che il 29enne ha scritto all’imprenditrice digitale. Il brano con il quale il giudice di X Factor ha chiesto la mano alla Ferragni all’Arena di Verona, ovvero Favorisca i sentimenti. (Continua dopo la foto)

Ma sul vestito – disegnato sempre da Maria Grazia Chiuri per Dior, come quello indossato durante la funzione civile – sono ricamati pure alcuni disegni e il logo di The Blonde Salad, l’azienda fondata da Chiara nel 2009. L’abito è piaciuto molto a Fedez, così come al piccolo Leone, presente alle nozze dei suoi genitori.Il secondo abito di Chiara Ferragni al matrimonio con Fedez ha ricordato a molti quello di Marica Pellegrinelli. Nel 2014, alle nozze con Eros Ramazzotti, la modella bergamasca ha sfoggiato una creazione di Valentino. La gonna era impreziosita da un ricamo di note e da una strofa di Due Mondi di Lucio Battisti. A qualcun altro, invece, l’abito di Chiara ha fatto tornare alla mente quello di Angelina Jolie, al matrimonio con Brad Pitt. La diva di Hollywood ha scelto per quel giorno un abito Versace, ma il velo è stato personalizzato con i disegni dei suoi sei figli.

Ti potrebbe interessare:“Addio maestro”. Musica in lutto, l’omaggio di tutto il mondo