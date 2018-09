È arrivato il grande giorno: dopo la festa di ieri sera e i balli con gli amici, Chiara Ferragni e Fedez hanno pronunciato il fatidico sì alle 19.15. Rito civile e cerimonia sono iniziati alle 18.30 nella tenuta del 1880, immersa nel verde, dove già da un paio di giorni svetta la tanto attesa ruota panoramica, ricordo dei giorni al Coachella e simbolo delle feste più belle. A celebrare è stato il sindaco Corrado Bonfanti. Gli sposi hanno pronunciato i loro voti: sono stati personalizzati e scritti di loro pugno per giurarsi amore eterno. Menu stellato del bergamasco Da Vittorio. La sposa era in Dior mentre lo sposo in Versace, così come il figlio Leone, 5 mesi. A Noto sono arrivati tutti gli ospiti, a parte Mika, uno dei vip più attesi, il quale ha fatto sapere in giornata su Twitter che non sarebbe riuscito ad essere presente alla cerimonia. L’evento è stato trasmesso tutto in diretta sui profili social dei diretti interessati ma anche degli ospiti, come è nello stile degli sposi. (Continua a leggere dopo la foto)

Già ribattezzato con grande enfasi “il Royal Wedding italiano” sta facendo registrare record di visualizzazioni ai profili della coppia come ha mostrato Fedez, le sue stories di ieri hanno avuto tutte oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. E chissà quelle di Chiara. Niente a che vedere con il milione e 300 mila spettatori che 13 anni fa seguirono per la prima volta in diretta su SkyTg24 un altro celebre matrimonio nostrano, quello della coppia Totti -Blasi (anche loro nella lista degli invitati), che avevano venduto a caro prezzo l’esclusiva delle loro nozze. (Continua a leggere dopo la foto)

Segno dei tempi che cambiano. Ad ampliare ancora di più la platea, tutte le foto e i video pubblicati dagli invitati (molti dei quali anch’essi influencer), liberi di condividere ogni momento sui social. Si è rivelato invece un mezzo flop il crowdfounding per la lista nozze lanciato sul sito GoFundMe: la raccolta fondi per aiutare i followers più bisognosi della coppia non ha raggiunto, al momento, l’obiettivo dei 50mila euro, fermandosi a “soli” 22 mila euro. (Continua a leggere dopo la foto)

In una Noto invasa dai fan, Fedez e Chiara hanno fatto il loro arrivo mano nella mano e si sono concessi ai flash della folla davanti al bozzetto floreale con l’immancabile logo #TheFerragnez, omaggio dell’amministrazione comunale. Poi ieri c'è stata la commozione vera. Un tripudio di amore celebrato anche dai parenti e dagli amici che hanno fatto commuovere i futuri sposi con i loro discorsi. A iniziare era stata la mamma della sposa, Marina Di Guardo, visibilmente emozionata. Poi papà Marco e gli aneddoti sull’infanzia. I genitori di Federico non potevano che fare loro l’augurio più bello: “Felicità”. E, ora, finalmente sono sposi per davvero. Auguri, Federico e Chiara!

