A quanto pare non solo noi comuni mortali facciamo un uso strategico dei social finalizzato a "rimorchiare", mettendo like, commentando e lasciando indizi. Ebbene, anche i vip lo fanno e se si parla di questi due vip alloa tutto diventa più intrigante. Vi raccontiamo la situazione: Stefano De Martino è in vena di stupire ed è anche in vena di creare un po’ di disorientamento tra i suoi numerosi follower. Il ballerino partenopeo infatti ha pubblicato un video criptico sul suo profilo Instagram, lasciando intendere poco e immaginare tanto. Nel frattempo Emma Marrone è tornata a ‘battere un colpo’ sull’ex fidanzato, apprezzando il filmato. Ma di che cosa stiamo parlando? Nelle scorse ore Stefano ha postato sul suo profilo social una breve clip in cui è apparso solo al centro di una stanza. (Continua a leggere dopo la foto)

A corredo del video ha poi piazzato un commento enigmatico, che però in molti lo hanno interpretato come un messaggio che lascerebbe presagire un nuovo progetto lavorativo… “Maybe something will happen”, vale a dire “Forse qualcosa succederà”. Questa la didascalia scritta da De Martino sotto al filmato in questione (qui sotto). Il video dovrebbe essere stato girato in una stanza della Fondazione Prada a Milano e pare che sia un messaggio ‘in codice’ di qualche avventura lavorativa all’orizzonte. (Continua a leggere dopo la foto)

I fan non hanno dubbi in merito e già scalpitano, immaginando svariate ipotesi anche se il disorientamento resta. Chi invece ha le idee chiare è Emma Marrone, che sembra aver apprezzato il post del suo ex, piazzando un bel like. Un gesto ripetitivo, visto che anche pochi giorni fa la cantante salentina aveva posto un altro like a una foto del danzatore. Anche ciò non è sfuggito ai fan che subito hanno commentato il gesto di Emma, parlando di “Like tattici”. (Continua a leggere dopo la foto)

Maybe something will happen. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Set 1, 2018 at 6:32 PDT

La verità è che dopo le frizioni del passato tra i due ex sembra definitivamente essere tornato il sereno. Nessun ricongiungimento amoroso all’orizzonte, ma nemmeno nessuna ruggine del passato a dar fastidio. Non resta che attendere che pure Stefano ricambi le cortesie della Marrone. Ma per questo c’è tempo, così come c’è tempo per decifrare il video ‘disorientante’ che De Martino ha pubblicato.

