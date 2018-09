“Un cazzottone in faccia”. Le foto choc di Barbara D’Urso: come l’hanno ridotta

"Il mio ultimo giorno di set è iniziato così, in un vero pronto soccorso": con la foto del referto medico, Barbara d'Urso aveva raccontato nelle storie di Instagram la sua piccola disavventura proprio alla fine delle riprese della serie tv "Dottoressa Giò", che la vedrà di nuovo protagonista. La nota conduttrice e attrice è stata ricoverata in codice verde al Policlinico Casilino di Roma: “Ho preso una sorta di cazzottone, non posso raccontare perché, in faccia” ha raccontato condividendo sui social network lo scatto del referto medico. Barbara ha poi voluto sdrammatizzare la situazione, lasciando intendere che ora è tutto ok e sta decisamente meglio. I medici le hanno riscontrato un trauma emicostato sinistro. Prognosi di 5 giorni… giusto giusto per tornare in tv con Pomeriggio 5. Il debutto della nuova stagione dell'amata fiction non verrà rimandato. Lo confermato la stessa Barbara, che ha dato anche un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: “Cinque giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi”, ha fatto sapere sui social tranquillizzando tutti. (Continua a leggere dopo la foto)



A pochi giorni dalla notizia il settimanale Gente ha pubblicato le foto dell'incidente della conduttrice. Negli scatto si vede Barbara D'Urso con il naso sanguinante sorretta da una ragazza dello staff. Immagini impressionanti, che mostrano i segni lasciati dal 'cazzottone' sul volto della conduttrice di ''Pomeriggio Cinque'' e ''Domenica Live''. Per tranquillizzare i follower, la d'Urso ha prima postato una breve clip sui suoi - seguitissimi - account social.

"La Dottoressa Giò di nuovo a Pomeriggio 5! - ha detto la conduttrice - Ciao amici sono di nuovo qua a Cologno, che meraviglia... Buongiorno!!!!!" e poi ha pubblicato una foto, scesa dal treno, con la didascalia: "Tornata a Milanoooooo! Tra 4 giorni in diretta con voi per un’altra stagione pazzesca!!!!". La terza serie de ''La dottoressa Giòsarà composta da quattro puntate, dirette dal regista Antonello Grimaldi, apprezzato per alcune fiction e film di successo, come “Distretto di Polizia”, “Caos calmo” e “Il commissario Zagaria”.

''Prima di cominciare ero indecisa tra la divisa verde, quella storica, o quella azzurra, che è una nuova versione. Ho fatto un sondaggio sui social. Il risultato? Il popolo del web ha preferito la divisa classica. E allora, con questa operazione nostalgia un po’ vintage, eccomi qua con la divisa verde. La dottoressa Giò - aveva raccontato la D'Urso - è un pezzo della mia vita e io ho conservato gelosamente tutto, anche se non ho utilizzato nulla per questa nuova stagione. Lo stetoscopio invece è quello che ho usato per dichiarare ad Alberto Mezzetti che aveva vinto il 'Grande Fratello'''.

“Un cazzottone in faccia”. Barbara D’Urso dopo l’incidente: ecco come sta