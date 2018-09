È il loro giono. Fan in delirio per Chiara Ferragni e Fedez: nella serata di ieri i primi assaggi del matrimonio più social di sempre. I Ferragnez, affacciati al balcone di Palazzo Nicolaci, a Noto, nella capitale del Barocco, hanno salutato gli appassionati accorsi in piazza per vederli dal vivo. Noto è letteralmente impazzita per la fashion blogger da 14,1 milioni di follower su Instagram e per il rapper milanese (6,3 milioni di seguaci). Era stato annunciato un evento in grande stile e la coppia - che pronuncerà il sì questo pomeriggio alle 18,30 - non ha tradito le attese. Le sorprese sono iniziate fin dalla partenza di Fedez per la Sicilia con il volo Alitalia ‘brandizzato’ The Ferragnez con tanto di biglietti personalizzati, display luminosi e gadget di bordo che hanno fatto storcere il muso al mondo della politica. Ma bando alle ciance e spazio al divertimento. L'ultima serata da scapoli è stata a suon di balli, divertimento, qualche lacrima e tanto alcol. Fedez e gli amici sono rimasti a torso nudo mentre Giusy Ferreri si è presa la scena ed ha fatto ballare tutti a ritmo di 'Amore e Capoeira' e improvvisando un mini concerto sulle note di Roma – Bangkok e Non ti scordar mai di me. Il tutto ripreso passo dopo passo sui social network a suon di post Instagram e Stories. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma oggi pomeriggio chi non ci sarà al grande evento nonostante l'invito? Max Pezzali e la compagna Debora Pelamatti sicuramente daranno forfait. La coppia lo ha fatto sapere via social: "Eravamo prontissimi per il matrimonio ma, purtroppo, un grave imprevisto ci impedisce di partecipare", ha scritto lei alla vigilia del sì, "Io e Max siamo lì comunque con il cuore, Chiara Ferragni e Fedez vi auguriamo tantissima felicità. Grazie infinite di averci pensati". Tra i giudici di X-Factor (di oggi o del passato), colleghi dello sposo, hanno confermato Mika e Manuel Agnelli. E Mara Maionchi? La sua presenza non passerà inosservata, ne siamo certi. Ancora in dubbio l'arrivo di Paris Hilton. A darle la caccia su Instagram, l’ereditiera non dà notizie da cinque giorni. Dove sarà finita?! Ma in tutto questo, il grande assente sarà sicuramente Fabio Rovazzi. Mentre resta dubbia la posizione di J-Ax... (Continua a leggere dopo la foto)



Del cantante classe 1994 si sa già tutto, se ne è parlato in abbondanza durante questi ultimi mesi. Il cantante n ha lasciato la casa di produzione di Fedez (Newtopia) e si è allontano dal rapper. Sconosciuti i motivi della rottura tra gli ex (grandi) amici. "I rapporti sono la cosa più bella nella vita", ha fatto sapere di recente Fabio, lasciando intendere come l'addio lo faccia soffrire. Fino a gennaio 2018, prima dell'uscita de "Il Vegetale", il film che ha portato per la prima volta Rovazzi al cinema, con Federico e Chiara erano davvero inseparabili. Ma del resto, anche J-Ax sembra esser pronto a dare forfait (sempre se l'invito è arrivato a destinazione...). Il motivo? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia di rapper milanesi si è detta addio con il concerto evento di San Siro dello scorso giugno. Ma nonostante la rottura del sodalizio artistico, secondo gli esperti di cronaca rosa Alessandro è stato invitato alle nozze. Eppure a quanto risulta, nemmeno J-Ax parteciperà al Royal Wedding italiano. Sì, perché nelle stesse ore l'artista milanese, prossimo a fermarsi per un lungo periodo dopo 25 anni di carriera, sarà impegnato con un altro evento. Dal 30 agosto al 2 settembre, San Marino ospita Play Deejay: 4 giorni di sport e spettacolo e proprio il 1 settembre, come si legge sul sito della radio, a partire dalle 20.30 Ax dovrebbe essere sul palco insieme a Baby K e Rovazzi...

Leggi anche:

Le ultime ore da scapoli dei Ferragnez: così è andata l’ultima notte prima delle nozze

fbq('track', 'Gossip');