“Emma lesbica?”, la stoccata finale. Clamorosa gittata di fango sulla Marrone

Da quando IoSpio ha scritto in copertina “Emma lesbica? Tutta la verità” è successo un pandemonio. La Marrone, ovviamente, quando ha visto la copertina non ha preso bene l’insinuazione e, coi suoi modi schietti, ha detto esattamente ciò che pensava: "Emma lesbica? tutta la verità! – ha scritto su Instagram la cantante - Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo Paese sta tornando nel Medioevo e l'omosessualità sta diventando un problema da 'combattere'. Con questo titolo da quattro soldi frutto di un 'giornalismo' alla deriva non state ferendo me che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri. Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista. Non aggiungo altro perché vi commentate da soli". La faccenda si è chiusa lì? Neanche per sogno. Ora entra in scena un altro personaggio… Continua a leggere dopo la foto

“Cara Emma, mi chiamo Lidia Borghi, sono una scrittrice e una giornalista, un’attivista per i diritti delle persone LGBT e una donna lesbica, fra tante altre cose – ha scritto la Borghi - Ho letto della polemica da te scatenata sul tuo profilo Instagram dopo l’uscita sul settimanale IoSpio dell’articolo intitolato 'Emma lesbica? Tutta la verità' e ti confesso che non ho capito il perché del polverone che hai sollevato". E continua così: "Sembra quasi che tu abbia voluto fare un’operazione di marketing, peraltro meschina, qualora così fosse, per guadagnare qualche follower in più che potrebbe acquistare i tuoi dischi o venire ai tuoi concerti”. Continua a leggere dopo la foto

E scrive ancora su Iospio: “Per dirla in altri termini, la tua rabbia cozza con quei diritti delle persone omo-bi-transessuali che dici di sostenere. A leggerla così la tua uscita poco felice puzza di bruciato lontano un miglio. Mi spiego meglio: 'faccio un po’ di caciara, smuovo un po’ le acque dello star system di casa nostra, faccio parlare di me i media e il gioco è fatto'". Poi la Borghi va a pescare gli “scheletri” nell’armadio di Emma e ritira fuori ciò che la cantante salentina disse in un'intervista a Grazia. "Se fossi lesbica l’avrei già detto". Continua a leggere dopo la foto

Non le era piaciuta già allora, quella frase. E se l’è legata al dito: "E qui entro in ballo io: per prima cosa il Medioevo lascialo agli storici, in secondo luogo il termine lesbica ha cominciato a circolare in Italia negli anni Cinquanta come termine dispregiativo nei confronti di quelle schifose donne lascive che vanno contro natura e, ci crederesti? Anche oggi è così per le persone omofobe, ma le donne lesbiche sanno che quella parola è l’unica che le possa definire. Allora mi chiedo perché nel tuo sfogo via social hai parlato di schifo, di ritorno al suddetto Medioevo e dell’omosessualità come un problema da combattere? È da quel dì che il movimento di liberazione delle persone omosessuali sta combattendo, sì, ma l’omofobia e la parità di diritti. Infine il messaggio alle persone LGBTI: ce n’era bisogno? Non è che se non glielo dice Emma sono tutte tristi e depresse. Sembra quasi che l’ipocrisia abiti dentro di te". Boom. E ora aspettiamo con ansia la reazione di Emma.

