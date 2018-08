“Per Chiara Ferragni e Fedez”: ecco il regalo di nozze del sindaco di Noto

L'abbiamo scritto più volte, ma ora ci siamo quasi davvero: poche ore e Chiara Ferragni e Fedez pronunceranno il fatidico sì. A Noto, la cittadina siciliana tra Ragusa e Siracusa che è balzata agli onori della cronaca rosa proprio perché cornice di quello che è stato definito il matrimonio dell'anno. L'attesa e la curiosità, nonostante le varie anticipazioni, sono arrivate a livelli altissimi. Pensate che giovedì l'infuencer, arrivata per prima in Sicilia con il piccolo Leone, ha deciso a sorpresa di fare visita alla location della festa pre nuziale, nella Loggia del mercato all’interno di palazzo Nicolaci. Ad attenderla, fuori dal portone, uno stuolo di fan con smartphone alla mano (il video lo trovate qua sotto). Tutti pazzi per i Ferragnez, che è anche l'hashtag delle nozze. E Fedez, in tutto ciò? Ha trascorso gli ultimi giorni da scapolo a Milano, ma arriverà a Noto venerdì 31, in occasione appunto del party a cui sono stati invitati 200 ospiti super vip. (Continua dopo la foto)

Già sappiamo che per il matrimonio vestirà Versace, sui social non ha mostrato il completo (sia mai!), ma i gemelli, sempre firmati dalla Maison. Mentre Chiara era alle prese con la sua prova d'abito (che è stato creato da Dior, come fatto sapere la futura sposa in un post di ringraziamento a Maria Grazia Chiuri) e faceva gli ultimi sopralluoghi nelle location, il rapper ha deciso di organizzare un pigiama party nella loro casa milanese, che si trova nel quartiere di CiyLife.

La penultima notte da scapolo, dunque, l'ha passata in compagnia dei suoi amici. Niente follie, intendiamoci. “Questo è il pigiama party ufficiale prima delle nozze”, ha annunciato lui su Instagram riprendendo gli amici mentre giocano ping pong sul tavolo del soggiorno. E poi: “Ciao amore, non preoccuparti, qui a casa va tutto alla grande”, ha scherzato taggando la compagna che, dalla Sicilia, gli ha risposto con ironia: “Ti ammazzo anche per questo”. E ora l'ultima indiscrezione sulle nozze: il regalo che il sindaco di Noto avrebbe fatto agli sposi.

The Ferragnez® Il vostro preferito? 🤔 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 29, 2018 at 3:50 PDT





Come riporta Il Giornale di Sicilia, il primo cittadino di Noto, Corrado Bonfanti, non si è fatto trovare impreparato all'evento. Tra l'altro gira voce che sarà proprio lui a unire in matrimonio i Ferragnez. Manca l'ufficialità, ma il quotidiano rivela che sui documenti preparati dall’ufficio comunale preposto non appare alcun nome e che non state effettuate richieste di delega da parte del sindaco. Quindi l'altra voce sul regalo che il sindaco avrebbe già pronto per Chiara e Fedez: “Un libro sull'architettura di Noto che l'amministrazione ha fatto tradurre dal tedesco e che parla della storia della ricostruzione e delle tecniche usate a Noto". Secondo voi piacerà agli sposi?

Ben 6 damigelle per Chiara Ferragni: ecco chi sono e, soprattutto, i loro abiti