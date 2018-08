Ben 6 damigelle per Chiara Ferragni: ecco chi sono e, soprattutto, i loro abiti

Chiara Ferragni e Fedez, eccoci. Manca una manciata di ore al matrimonio dell'influencer italiana più famosa al mondo e del rapper, che sabato primo settembre si sposeranno a Noto. Hanno scelto il rito civile e come location la Dimora delle Balze, una tenuta del 1800 nei pressi della cittadina conosciuta anche come Capitale del Barocco. Sarà un matrimonio in stile Coachella e i festeggiamenti andranno avanti per tre giorni, dunque prepariamoci a un'invasione di foto e filmati dell'evento sui social. Anche perché, come è noto, i futuri sposini non hanno venduto alcuna esclusiva delle nozze ai giornali proprio per permettere agli invitati di essere liberi di immortalare e condividere in rete ogni momento. Chiara è arrivata per prima in Sicilia con Leone. Ma entrambi hanno anche sciolto l'arcano sugli abiti che indosseranno nel loro grande giorno: lui vestirà Versace (su Instagram ha anche fatto vedere i gemelli), lei una creazione di Dior. Ed è sicuro perché Chiara ha postato una foto con Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle linee femminili della Maison e scritto: “Mistero svelato, mi vestirò con un abito personalizzato @dior haute couture di @mariagraziachiuri . Spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l'abito dei miei sogni #TheFerragnez”. (Continua dopo la foto)

Le anticipazioni, però, non sono finite: ora tocca alle damigelle. Sono sei le ragazze di Chiara Ferragni. Ovviamente tra loro ci sono le sue due sorelle, la più piccola Valentina e la più grande Francesca Ferragni. E poi le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci. Lo stesso gruppetto, ma c'erano anche altri amici, che ha partecipato al suo addio al nubilato a Ibiza, ricordate?

Oltre ai nomi delle damigelle, anche i loro vestiti non saranno una sorpresa (ci sono anche i bozzetti, come vedete qua sotto). È la rivista Vanity Fair a rivelare in anteprima che le sei saranno tutte vestite da Alberta Ferretti. La stilista, per l'occasione, ha realizzato sei abiti speciali ecosostenibili in collaborazione con Eco-Age, l'associazione che promuove la sostenibilità nella moda, riporta sempre Vanity.





Sono abiti in seta rosa con intarsi di pizzo disegnati in due versioni: con profonda scollatura a V o con scollo a cuore. Ognuna delle ragazze ha scelto il proprio modello preferito. “Quando mi è stato chiesto da Chiara di disegnare gli abiti per le sue damigelle ho subito accettato, pensando a un modo per rendere questo progetto ancora più speciale – fa sapere la Ferretti - Con la creazione di questi abiti ecosostenibili lanciamo anche un messaggio di bellezza etica”. “Alberta è stata una delle prime a credere in me, sono certa che i suoi abiti eco per le mie damigelle saranno un vero portafortuna”, dice invece la sposa.

