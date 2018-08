Si torna a parlare dei ‘Damellis’. Dopo il gossip che ha visto protagonista Andrea Damante e la sua nuova fiamma (clicca qui), il popolo del web è in fermento perché è stato rivelato il presunto motivo per cui l’ex tronista e Giulia De Lellis si sono lasciati. A svelarlo è stato Alessandro Calabrese, concorrente della quattordicesima edizione del 'Grande Fratello' e corteggiatore di Sonia Lorenzini a 'Uomini e Donne'. In una serie di Instagram story il romano parla di un tradimento dell'ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Il giovane si è lasciato andare ad un durissimo sfogo postato su Instagram, dove ha puntato il dito contro la falsità che circolerebbero all'interno del mondo dello spettacolo e, in particolar modo, ha rivelato che un'ex tronista del programma di Canale 5, che sosteneva di essere amica di Giulia De Lellis, sarebbe andata a letto con Andrea Damante mentre la ragazza si trovava all'interno della casa del Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)



“Ne so tante di cose sui personaggi, quante ne so io. - ha esordito l'ex gieffino nell'Instagram Story pubblicata sul suo account social - Personaggi falsi come pochi, ma falsi davvero come pochi. Ora ve lo dico, sbrocco de brutto. Dirò tante cose che ho visto con i miei occhietti veramente da persone che non valgono un caz**, specialmente una persona che fa tutta la santa, ha fatto pure la tronista, faceva l’amica di Giulia De Lellis e poi quando quest’ultima era al Grande Fratello Vip alle quattro di mattina è andata a casa del fidanzato''.

Un'accusa pesantissima, quella lanciata dall'ex concorrente del Grande Fratello. ''Che falsità, ma il karma torna tutto. - ha spiegato ancora Alessandro calabrese - Adesso sta senza una lira. Per fortuna Giulia non è fessa e l’ha sgamata. L’unico personaggio su cui devo rimangiarmi tutto è lei, perché è veramente tranquilla. Amica, amica, e si sc*pa il ragazzo, di nascosto te ne vai con il ragazzo in giro e poi sui social ‘amica ti sto vicino‘. A falsa, ‘a figlia di mign**a’''.

Il giovane non ha voluto fare nomi ma i fan del programma di Maria De Filippi hanno fiutato il gossip. Secondo i rumor che girano in rete, la ragazza che avrebbe tradito la fiducia di Giulia De Lellis andando a letto con Andrea Damante è Sonia Lorenzin. Qualche mese fa, rispondendo alle domande dei fan, Giulia aveva parlato di Sonia e di Ignazio Moser. “Ignazio si è comportato male nei miei riguardi e non ve lo dirò mai perché, per una questione di rispetto nei suoi confronti e io sono una bella persona!. Idem Sonia, si è comportata molto male e ho deciso di non averli più nella mia vita!”.

