“Adios Giulia”. De Lellis depennata, ora c’è lei: la nuova fiamma di Andrea Damante

Sul numero di "Spy" in edicola da venerdì 31 agosto, le prime immagini esclusive dell'ex tronista Andrea Damante, oggi affermato dj, lontano dalla sua ex storica Giulia De Lellis nella prima estate da single. Il settimanale lo ha sorpreso alle Baleari accanto a una bellissima ragazza. Ma andiamo con ordine. La notizia della fine della storia d’amore di una delle coppie più amate di ‘’Uomini e Donne’’ aveva lasciato tutti senza parole. Andrea e Giulia si erano scelti dopo il trono di Damante e i due avevano deciso di andare subito a convivere nella città di lui, Verona. Le foto sui social, l’amore sbandierato ai quattro venti e la partecipazione di entrambi alle due edizioni del Grande Fratello Vip avevano fatto sì che la coppia diventasse protagonista del gossip nostrano. Si era parlato di tradimento, ipotesi che era stata avanzata dopo il like della sorella di Giulia a un commento che parlava – appunto – di ripetuti tradimenti da parte di Andrea Damante. Giulia De Lellis, sempre tramite social, aveva gettato nuove ombre sul suo ex con un durissimo post scritto sui social. (Continua a leggere dopo la foto)



''I miei fan sanno che sto bene. - aveva detto l'ex corteggiatrice all'inizio dell'estate - Non è stata una situazione semplicissima o piacevolissima, ma perché è stata reale. Piano piano si sta sistemando tutto, io sto benissimo sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro e delle mie cosine. Avevo nel mio cassettino i miei bikini da farvi vedere. Tutto il resto delle cosine sarà una sorpresa''. Poi la pizzicata dei due in un locale di Anzio e in Sardegna, con tanto di baci appassionati in barca.

I due hanno poi smentito il ritorno di fiamma tanto invocato dai fan e oggi, per gli appassionati dei 'Damellis, arriva la doccia gelata. Secondo quanto rivelato da Spy, Andrea Damante ha affittato una barca per 2.500 euro al giorno per trascorrere le giornate in dolce compagnia. Nelle foto pubblicate dal settimanale, infatti, è possibile vedere la coppia in atteggiamenti intimi. Ma chi è la ragazza che ha fatto capitolare l'ex tronista di ''Uomini e Donne?''.

Si tratta di Sharon Filograsso, una ragazza conosciuta a Formentera, dove entrambi hanno lavorato per tutta l'estate (lei come pr, lui come resident dj al Pineta Club). In dolce e tenera compagnia, dunque, Andrea cerca di rilassarsi e staccare la spina dopo gli impegni di lavoro che lo hanno tenuto occupato per tutta l’intera stagione. Gli atteggiamenti lo lasciano dedurre e testimoniano che Giulia De Lellis è ormai troppo lontana dalla mente di Andrea Damante.

“Cattiverie, ambiguità…” Andrea Damante è una furia: la verità su Giulia De Lellis