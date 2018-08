Ludovica Valli è cotta (a puntino). Il nuovo fidanzato? È lui (ah, però)

Ludovica Valli è approdata in televisione come tronista di ''Uomini e Donne'', dove il suo cuore è stato conquistato da Fabio Ferrara. In seguito la Valli (sorella minore di Beatrice, che aveva partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi qualche anno prima di lei e che aveva conquistato Manuel Fantini), ha preso parte a ''Temptation Island'', il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, e pochi mesi dopo la relazione con il giovane napoletano è naufragata. Nel 2017 è stata pizzicata più volte in compagnia di Matteo Briga di Amici di Maria De Filippi, cosa che a molti ha fatto ipotizzare una relazione tra i due, poi smentita dall’ex tronista con una Instagram story: “Le persone pensano che stiamo insieme dal 2015 io e Mattia… Due figli, sposati, due cani con tanto di gatto e pesce rosso. Se un giorno dovessimo “fidanzarci”, sarete i primi a saperlo.” Adesso, però, la Vali esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. Lo ha fatto sui social, pubblicando alcune Instagram Story che mostrano il giovane. (Continua a leggere dopo la foto)



L’ex tronista di Uomini e Donne, recentemente al centro delle voci che la volevano particolarmente vicina a Fabrizio Corona e prima ancora del rapper Briga, ha pubblicato dei filmati che non lasciano spazi al dubbio. ''Dopo questo video vi dico che la vita a volte è strana ed imprevedibile, ma è anche così bella che non ve ne rendete conto. Vi lascio capire tutto a voi con questo video, io non dirò nulla”, ha affermato la ragazza, che grazie al trono di Maria De Filippi è riuscita a ritagliarsi una buona fetta di fan.

“Mi seguite sempre in tanti e dopo un po’ era giusto rendervi partecipi di questo pezzo della mia vita, di quello che ad oggi fa parte della mia vita. Vi auguro tantissime cose belle, perché credetemi ci sono”, ha aggiunto ancora Ludovica con una luce negli occhi che dice più di altre mille parole. Il nuovo fidanzato di Ludovica si chiama Federico Accorsi ed è il personal trainer della 21enne. Da tempo i fan avevano notato degli indizi dai quali era nato il sospetto che tra la Valli e Federico ci fosse del tenero.

Adesso l'ex tronista ha deciso di annunciare al suo pubblico l'inizio della nuova relazione amorosa. Sui social Ludovica Valli condivide spesso i suoi trucchi di bellezza e le sue sedute dall’estetista. Più volte gli haters l’hanno accusata di essere rifatta. L’ex tronista ha rivelato di aver ceduto a qualche ritocchino alle labbra e al seno.

