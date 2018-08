Vacanze finite, anche per Michelle Hunziker. La svizzera, dopo una lunga estate di relax tra mare prima e montagna poi, sempre in famiglia, col marito Tomaso Trussardi e le figlie più piccole Sole e Celeste (e gli immancabili amici a quattro zampe Lilly e Leone), è tornata a casa, a Milano. Lo sappiamo dai suoi canali social, dove ha fatto sapere che “oggi si riparte a lavurà”. Appena rientrata, in attesa di riabbracciare Aurora, la sua primogenita, che quest'anno è partita col suo fidanzato Goffredo Cerza, la Hunziker è subito ripartita in quarta. Palestra (“Work out”, ha scritto in una Storia che mostrava il duro allenamento) e poi si è anche improvvisata parrucchiera. "L'ho fatto – ho tagliato le punte alle piccole”, ha fatto sapere facendo vedere anche i capelli sul pavimento. E si è persino premurata di taggare il suo hair stylist di fiducia, Roberto Farruggia, per sapere se è stata brava o meno. “Dai, com'è?”, gli ha scritto mostrandogli l'immagine della capigliatura di una delle sue figlie. (Continua dopo la foto)



È tempo di ricominciare per Michelle: sta iniziando una nuova e stagione televisiva che la vedrà impegnata ancora con Striscia la notizia, sempre al fianco di Ezio Greggio a partire dal prossimo 24 settembre, ma non solo. “Anche quest’estate mi hanno dato incinta, già… in dolce attesa, ma in realtà per un nuovo progetto lavorativo”, ha spiegato la Hunziker al settimanale Chi facendo ironia sulle continue voci che la vorrebbero in dolce attesa per la quarta volta.

Scherzi a parte, in previsione c'è la seconda edizione di Vuoi Scommettere? (il programma che ha condotto con la figlia Aurora, ndr) e due nuovi progetti ancora top secret: “uno televisivo e uno modaiolo”, ha anticipato Chi, che ha escluso un eventuale bis per il prossimo Festival di Sanremo. A proposito di Chi, la rivista ha fatto i conti in tasca alla famiglia Trussardi, paparazzata mentre scende da un aereo privato. Vacanze extra lusso, a quanto risulta al settimanale, per Michelle & Co.

Come detto, l'ultima tappa delle ferie è stata San Cassiano, in provincia di Bolzano. Lì, dove sono stati paparazzati i quattro, la Hunziker, il marito e le figlie sarebbero arrivati con un volo privato e avrebbero poi soggiornato in un hotel da 700 euro a persona.“La famiglia Trussardi-Hunziker ha scelto una vacanza extralusso per concludere quest’estate - si legge sul settimanale - Volo privato in elicottero da Bergamo a San Cassiano per sei persone, l’esclusivo Hotel (700 euro a notte per persona) per soggiornare e le potenti auto fatte trasportare da Bergamo in Alto Adige (tra le quali la Lamborghini Urus, un suv che vale più di 200mila euro) con camion privati il giorno prima”.

Aurora Ramazzotti pubblica la foto in vacanza, Michelle Hunziker non resiste. E i fan si scatenano