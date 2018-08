È la loro settimana: Chiara Ferragni e Federico Lucia si sposeranno sabato 1 settembre a Noto. La capitale del Barocco è pronta a vivere la grande avventura. Una storia d'amore che ha conquistato le principali pagine dei rotocalchi di cronaca rosa da ormai due anni: era il settembre 2016 quando Fedez 'prendeva in giro' la fashion-blogger con il tormentone 'Vorrei ma non posto' con il celebre 'cane di Chiara Ferragni'. "Senza questa canzone, non avrei mai conosciuto la mia futura moglie...". Lo ha annunciato il rapper milanese Fedez durante il suo concerto a Budoni in Sardegna dove ha svelato proprio come grazie a questa canzone ha conosciuto Chiara Ferragni. Adesso, due anni dopo e un bambino arrivato a marzo, Chiara e Fedez sono pronti a dirsi sì. Dunque, ci siamo: i The Ferragnez sono pronti per il matrimonio più social dell'anno. Mancano tre giorni scarsi al primo settembre.Nessuna esclusiva fotografica: Federico e Chiara documenteranno tutto sui social network. Intanto, il duo è tornato a Milano: Chiara è a lavoro nel suo ufficio, Fedez si allena e presto tornerà in studio: c'è un album da pubblicare a stretto giro di posta. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla scoperta del papà tatuato 😅 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 26, 2018 at 8:00 PDT

Chiara è arrivata poche ore fa in Sicilia - come documentato su Instagram - con il piccolo Leone. La nonna di quest'ultimo, Marina Di Guardo, nei giorni scorsi a Vanity Fair si è complimentata con Chiarotta per come sta crescendo il piccolo di casa: "È una mamma molto fisica, come lo sono stata con lei. Il suo amore per Leone è 'corporeo'. Quando è diventata madre, l’ho vista cambiare, di colpo è stato come specchiarmi e rivedermi. Quando è via, la sento: la voglia che ha di tornare a casa, l’angoscia di stargli lontano. Mi chiede di mandarle i video, così lo vede. Io vorrei avere i suoi occhi. Sono quelli di un bambino che a cuore aperto ancora deve vivere tutto quel che resta oltre l’amore come prima necessità".

Intanto, continua a tenere banco la questione 'regalo'. Lo scorso mese i The Ferragnez hanno chiesto ai propri invitati di non presentarsi con regali strampalati o particolarmente ricercati. Del resto, Chiara e Federico hanno già tutto quello che potrebbero desiderare. Così, la lista nozze si è incentrata solo ed esclusivamente su una donazione benefica richiesta da Fedez e la Ferragni. Ma c'è qualche problema inaspettato: la cifra da raggiungere - nella mente di Federico e Chiara - era di 50mila euro. A qualche giorno dal fatidico sì, però, non si è arrivati neanche a metà dell'obiettivo. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo circa un mese, sarebbero solo 23 i donatori che hanno versato il loro contributo sulla pagina GoFundMe. Come riporta l'Huffington Post, la cifra sarebbe inchiodata a 11110 euro, a fronte dei 50mila richiesti dalla coppia per aiutare alcuni dei loro follower in difficoltà. Per donare c'è tempo fino al primo settembre, ma raggiungere quota 50mila euro sembrerebbe davvero difficile...

Leggi anche:

Nozze Chiara Ferragni e Fedez, quanti soldi hanno ricevuto dai genitori e dalla nonna di lui

fbq('track', 'Gossip');