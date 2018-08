“Sì, lo voglio!”. Boom! Tatangelo-D’Alessio sposi: ritorno di fiamma e nozze 

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio prima si mollano… poi si sposano. La coppia, come racconta in esclusiva il settimanale Oggi, è di nuovo insieme e lui avrebbe chiesto a lei di sposarlo. Le nozze potrebbero svolgersi la prossima primavera. ''Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia'', ha spiegato la Tatangelo. L’amore ha trionfato e insieme al loro piccolo Andrea, hanno deciso finalmente di suggellare il loro amore di lunga data. D’Alessio aveva già chiesto in passato alla cantante ciociare di sposarlo, ma sembra che la Tatangelo abbia accettato solo ora e la celebrazione è prevista per la prossima primavera. “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita” – Ha dichiarato, invece, il cantante. secondo quanto riferito dal settimanale Oggi il matrimonio dei cantanti si svolgerà in forma privata insieme ai parenti intimi, gli amici e ovviamente Andrea il loro primogenito. (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia è tornata insieme ad agosto e la proposta è arrivata solo qualche giorno fa. “Tutto quell’amore che ci lega da 13 anni non è bastato più” aveva raccontato Anna a Vanity Fair qualche tempo fa. “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli. Ma adesso non ho più 18 anni, non sono più una ragazzina, e a 31 parlo. Perché se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso”, aveva fatto sapere tempo fa al settimanale.

“Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente”, aveva sbottato la cantante innescando la reazione della figlia di Gigi D'Alessio. La scorsa settimana i due sono stati pizzicati in Sardegna e sulla mano della cantante di Sora era spuntato un anello, pegno d'amore di Gigi per la sua Anna. Da quando la coppia si è lasciata ad Anna venivano attribuiti flirt di ogni tipo: ogni amico avvistato in sua compagnia si trasformava nella nuova fiamma.

Ora, invece, è clamoroso il ritorno tra le braccia di D'Alessio. "Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov'ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese – spiega Anna – E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. Separarsi non significa per forza di cose odiarsi", aveva detto la cantante nel marzo del 2018. Adesso tutto è cambiato.

