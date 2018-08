Classe 1986, romana, Guendalina Tavassi è nota per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, il reality televisivo di punta di Canale 5. Attualmente è molto popolare sui social, dove condivide il quotidiano vissuto accanto al marito Umberto D'Aponte, sposato tre anni fa, e ai figli Chloe, Salvatore e Gaia (avuta dall’ex marito Remo Nicolini). Qualche giorno fa la lavassi ha pubblicato una foto in compagnia della primogenita e sui social è stato un fiume di complimenti. Appena 14enne, Gaia è una splendida adolescente e dalla mamma, difficile non notarlo, ha preso tutta la sua bellezza. ‘’Cara Guendalina tua figlia gaia e dolcissima e bellissima ti somiglia tantissimo’’, ‘’Bellissima Gaietta complimenti ‘’, ‘’ DNA di bellezza’’, ‘’Tua figlia diventa sempre più bella....bella .....bella’’, si legge tra i commenti dei follower dell’ex concorrente del Grande Fratello. E ancora: ‘’Tua figlia ti sta superando’’, scrive un fan facendo notare l’altezza e la bellezza della giovane. ‘’Gaia e bellissima a due occhi splendidi complimenti Guenda’’, scrive un’altra follower della Tavassi. (Continua a leggere dopo la foto)



In effetti la bellezza di Gaia è insindacabile. A soli 14 anni la giovane è più alta della mamma Guendalina (1,70) e i presupposti per diventare una bellissima donna ci sono tutti. La Tavassi e la figlia Gaia, nel dicembre 2017, sono state vittime di un bruttissimo episodio di bullismo. All’opinionista è stato hackerato il profilo Instagram e chi si è appropriato del suo account è passato alle minacce e alla richiesta di soldi per darlo indietro. Le due si sono mostrate in video sul profilo di Umberto presentando escoriazioni e lividi sul viso.

"Dei bulli hanno accerchiato Gaia e l’hanno insultata, appena lei ha risposto loro le hanno dato dei pugni in faccia, buttata a terra e presa a calci - spiega - Se non fossero arrivati i proprietari della gelateria non so come sarebbe finita. Quando sono arrivata sul posto anche io sono stata picchiata. Ero andata per cercare quei ragazzini e chiedere spiegazioni, ma mi hanno aggredita e ferita". Le procedure penali per cercare il colpevole sarebbero già in corso: "Ho presentato querela sia verso ignoti sia verso persone che conoscevo già, perché ci avevano dato fastidio in precedenza: da un balcone ci avevano tirato le uova".

Poco dopo la soubrette aveva voluto tranquillizzare i fan con un altro video messaggio e un appello contro il bullismo: ‘’‘Ciao ragazze, noi volevamo prima di tutto tranquillizzarvi. Gaietta sta bene adesso, io pure. Purtroppo questo fenomeno del bullismo esiste e bisogna in qualche modo fermarlo‘, dice la showgirl, promettendo maggiori informazioni una volta riottenuto l’account. Un ritorno che dovrebbe avvenire presto, con la Tavassi che anticipa ‘così potremmo magari condividere con voi questo brutto episodio che vogliamo cancellare. Volevamo ringraziarvi per tutti i messaggi che ci state mandando’.

